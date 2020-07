Тейлор Свифт выпустила новый альбом «folklore» и клип на песню с него

Тейлор Свифт опубликовала свой новый альбом «folklore». Послушать его можно в Spotify, Apple Music и YouTube Music.

На пластинке 16 треков: «the 1», «cardigan», «the last great american dynasty», «exile», «my tears ricochet», «mirrorball», «seven», «august», «this is me trying», «illicit affairs», «invisible string», «mad woman», «epiphany», «betty», «peace» и «hoax».

В записи пластинки приняли участие Аарон и Брюс Десснеры из The National, Джастин Вернон из Bon Iver, Джек Антонофф и Уилльям Бауэри. Среди менее известных музыкантов, помогавших записывать музыку, — Томас Бартлетт, Брайан Девендорф из The National и LNZNDRF, Джош Кауфман (Bonny Light Horseman и Muzz), Бен Ланц (Beirut), Роб Муз (yMusic) и Джеймс МакАлистер, ранее работавший с Суфьяном Стивенсом.