Рэпер Lil Baby выпустил трек «The Bigger Picture» в поддержку Black Lives Matter

Американский рэпер Lil Baby выпустил новый трек в ответ на движение Black Lives Matter. Новая песня называется «The Bigger Picture». Все доходы от релиза пойдут на поддержку организаций, борющихся с расовым неравенством.
В ней музыкант рассуждает о жестокости полиции и протестах против расовой ненависти, захвативших США. Как отмечает издание Pitchfork, он делает это с «брутальной честностью».
Трек начинается с фрагментов новостных сообщений, а также с криков толпы «I can’t breathe» — «Я не могу дышать». И продолжается рассказом рэпера о его собственных столкновениях с полицией. «Коррумпированная полиция была проблемой там, откуда я родом», — говорит Lil Baby, продолжая: «Но я бы солгал, если бы сказал, что дело только в них».
Протесты в США идут уже две недели. Они начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.
Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие две сотни городов во всех штатах США. В десятках городов ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Тем не менее активисты начали добиваться своего: прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения троим бывшим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Что сейчас происходит в американских городах, вы можете посмотреть в нашем материале.