Рэпер Lil Baby выпустил трек «The Bigger Picture» в поддержку Black Lives Matter

Американский рэпер Lil Baby выпустил новый трек в ответ на движение Black Lives Matter. Новая песня называется «The Bigger Picture». Все доходы от релиза пойдут на поддержку организаций, борющихся с расовым неравенством.

В ней музыкант рассуждает о жестокости полиции и протестах против расовой ненависти, захвативших США. Как отмечает издание Pitchfork, он делает это с «брутальной честностью».

Трек начинается с фрагментов новостных сообщений, а также с криков толпы «I can’t breathe» — «Я не могу дышать». И продолжается рассказом рэпера о его собственных столкновениях с полицией. «Коррумпированная полиция была проблемой там, откуда я родом», — говорит Lil Baby, продолжая: «Но я бы солгал, если бы сказал, что дело только в них».