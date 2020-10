Megan Thee Stallion, Дрейк и Стормзи: объявлены победители BET Hip Hop Awards

В ночь на 28 октября состоялась 15-я церемония вручения наград BET Hip Hop Awards. Мероприятие прошло уже в привычном онлайн-формате. В его рамках показали выступления Quavo, 2 Chainz, Lil Wayne, Big Sean, Burna Boy и многих других.

Триумфатором церемонии стала Megan Thee Stallion — она получила сразу три награды, в номинациях: «Хип-хоп артист года», лучшая коллаборация за совместный трек с Бейонсе «Savage (Remix)» и «Хастлер года».

По две награды получили Бейонсе и Roddy Ricch. Первая, кроме коллаборации с Megan Thee Stallion была отмечена за «Лучший избранный стих» все в той же «Savage». Второй победил в номинациях «Песня года» за трек «The Box» и «Хип-хоп альбом года» за пластинку «Please Excuse Me for Being Antisocial».

Лучшим видео был признан клип Future и Дрейка «Life Is Good», лучшим новым хип-хоп артистом — Pop Smoke, лучшим дуэтом — Крис Браун и Young Thug, лучшим живым исполнителем — Трэвис Скотт. В номинации «Лирика года» победила Rapsody, в категории «Видео-директор года» — Teyana «Spike Tee» Taylor.

Звание лучшего диджея получил D-Nice, лучшего продюсера — Hit-Boy, лучшей хип-хоп-платформой был признан подкаст Джо Баддена, самым влиятельным треком — «The Bigger Picture» Lil Baby. Награду «I Am Hip Hop Award» получил Master P, в номинации «Лучший интернациональный флоу» победил Стормзи.