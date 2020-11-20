Первое видео появилось на ютьюб-канале музея — в нем куратор выставки Александр Селиванов рассказывает об истории появления ВХУТЕМАСа и описывает революционные принципы организации обучения.

Музей Москвы выпустил видеоэкскурсию по выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», которая открылась 10 ноября и прервала свою работу из‑за коронавирусных ограничений, введенных в столице. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы экспозиции.

Организаторы экспозиции снимут еще несколько видеоэкскурсий, их обещают выкладывать на ютьюбе по средам. Следующие выпуски будут посвящены разным факультетам ВХУТЕМАСа — полиграфическому, живописному, скульптурному, текстильному, керамическому, архитектурному и дерметфаку.

Выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» должна была продлиться до 7 февраля, но закрылась через три дня после открытия из‑за приказа Минкультуры. Ее создавали 11 кураторов в течение целого года.

Помимо экспозиции, о которой подробно писала «Афиша Daily», музей Москвы подготовил параллельную онлайн-программу, на мероприятия которого можно зарегистрироваться на сайте.