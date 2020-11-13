С 16 ноября все федеральные музеи в Москве закроются из‑за коронавируса

Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве закроются с 16 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Согласно приказу ведомства, музеи не смогут принимать посетителей, а также проводить «досуговые, зрелищные, культурные, просветительские и другие мероприятия» вплоть до 15 января 2021 года.

Предыдущий приказ министерства, запрещавший только временные экспозиции и групповые экскурсии, признан недействительным. Театры, кинозалы и концертные комплексы продолжат свою работу, но с ограничением по заполняемости зала в 25%.

С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го в Москве будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров и клубов в ночное время. Заведения не будут работать и в новогоднюю ночь.