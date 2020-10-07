В Музее Москвы в ноябре откроется выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

Выставка расскажет о художественных экспериментах эпохи авангарда, ярких выпускниках и преподавателях ВХУТЕМАСа, о студенческой жизни и творческих достижениях. Среди предметов — живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, макеты, промышленный и графический дизайн, фарфор, текстиль, мебель, созданные в ВХУТЕМАСе. Экспонаты предоставили Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина и другие крупнейшие музеи страны.

В Музее Москвы 3 ноября откроется экспозиция, посвященная главному творческому институту страны — Высшим художественно-техническим мастерским. Выставка под названием «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» продлится до 7 февраля. Об этом « Афише Daily » рассказали в пресс-службе Музея Москвы.

«Вроде как все знают ВХУТЕМАС, ассоциируют с ним Родченко, Татлина, Удальцову, Лабаса, Мухину, Штеренберга, Лисицкого, Фаворского, Попову и других, но в действительности не представляют, что там происходило. Были выставки, посвященные отдельным факультетам, педагогам, но целиком вот так широко и публично о ВХУТЕМАСе еще не рассказывали. Именно поэтому я пригласила делать со мной эту выставку 10 сокураторов — искусствоведов, историков архитектуры, дизайна», — рассказала куратор выставки Александра Селиванова.

Экспозиция позволит узнать о разработке шрифтов ВХУТЕМАСа, поиске нового образа книги, дизайне тканей и том, как керамика стала средством пропаганды. Также гости выставки увидят редкие образцы мебели и светильников, созданные в СССР, в том числе знаменитые конструкции из гнутых металлических трубок.

Отдельный зал будет посвящен работам современных художников — студентов 10 институтов и студий, которые стали «наследниками» ВХУТЕМАСа после его расформирования. Среди них — МАРХИ, «Строгановка», МАРШ, Текстильный университет, РАНХиГС, Британская школа дизайна.