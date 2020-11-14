В Музее Москвы открылась выставка «ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда», посвященная вековому юбилею главного творческого института страны. В связи с новыми ограничениями попасть на выставку сейчас не получится — зато работает параллельная программа. А мы выбрали несколько самых интересных проектов ВХУТЕМАСовцев.

По сути, профессия дизайнера появилась в начале XX века. Первые школы дизайна открылись одна за другой: в Германии в 1919 году — Баухауз, а в России в 1920 году — ВХУТЕМАС, Высшие художественно–технические мастерские, где именитые художники преподавали молодому поколению. Там учились архитекторы, иллюстраторы, инженеры, художники. Главной задачей ВХУТЕМАСа в послереволюционной России было подготовить художников нового типа — полезных художников, которые создавали бы для советских граждан бытовые вещи, орудия труда, жилые и общественные интерьеры, здания, книги. Теперь художники в каком‑то смысле выполняли социальный заказ государства и создавали новую реальность для нового мира, поэтому многие их работы имели агитационную направленность. В Москве осталось не так много мест и предметов, которые связаны с учениками и преподавателями мастерских. Проект международного «Красного стадиона» на Воробьевых горах

© Библиотека им. Н.А. Некрасова

Во ВХУТЕМАСе было несколько факультетов, основной — архитектурный. Здесь преподавал известный советский мастер и педагог Николай Александрович Ладовский. Он изучал связь психологии и архитектуры и пытался выяснить, например, в каком помещении рабочий фабрики будет трудиться эффективнее: в темном или светлом, в большом или маленьком, — то есть как те или иные формы дизайна влияют на обычного человека. Всю жизнь Ладовский обучал студентов, поэтому времени на собственные проекты у него оставалось немного. В 1935 он придумал наземный вестибюль станции метро «Красные Ворота» и интерьер станции «Лубянка». Позже, правда, она была перестроена, и от Ладовского осталась только пара закольцованных мраморных арок. Любимым учеником у архитектора был Георгий Тихонович Крутиков, автор знаменитого «Летающего города» . Крутиков верил в прогресс, науку и всемогущее государство и оформил советские фантазии о новом мире в проект жилого комплекса, который будет парить над землей — такое общежитие в космосе. Идея, конечно, так и не была реализована. Чуть дальше продвинулся проект Международного «Красного стадиона» (МКС). В его разработке участвовали студенты второго отделения ВХУТЕМАСа под руководством того же Ладовского. МКС задумывался как масштабный спортивно-зрелищный комплекс с центральным стадионом на 60 тыс. зрительских мест, яхт-клубом, велотреком, теннисными кортами, лыжной станцией и купальней прямо на склоне Воробьевых гор. Из‑за слабости грунта МКС решили сначала перенести на другой берег Москвы-реки, а в 1925 году строительство и вовсе прекратилось. Хавско-Шаболовский жилмассив

© moskva.pictures

С дореволюционных времен на юге Москвы находилось много заводов для рабочих, а старая застройка состояла в основном из деревянных домов, пустырей и огородов. С 1918 года здесь начали возводить советскую Москву: радиобашню по проекту инженера Владимира Шухова, первый в столице дом-коммуну, общежитие-коммуну Текстильного института и рабочий городок — квадрат между Шаболовкой, Хавской, Хавско-Шаболовским переулком и Серпуховским Валом. Этот участок был отдан Моссоветом под экспериментальную застройку бригаде архитекторов «Аснова» во главе с Николаем Ладовским. В 1927 году бригада провела внутренний конкурс, в котором победил молодой архитектор, студент ВХУТЕИНа (Высшего художественно-технического института — так переименовали ВХУТЕМАС в 1927 году) Николай Травин. По его проекту район должен был состоять из 24 пяти- и шестиэтажных домов, центрального общественного блока и котельной. Построено было только 15, но общая идея была воплощена. Вместо того чтобы поставить эти пятиэтажки параллельно, как в стандартной застройке, он развернул их по диагонали под углом 45 градусов друг к другу. Получился жилой комплекс с очень интересной планировкой: в виде цветков или елочек. При строительстве помимо традиционных для архитектуры 1920-х красно-кирпичной кладки и белой штукатурки использовались дополнительные тона: серый, бежевый, коричневый (или черный). Большое внимание уделялось цветовому решению фасадов, которые должны были различаться в зависимости от типа и стороны света, для лучшей ориентации жителей. После капитальной реконструкции в 1970–1980-е годы в неизменном виде сохранилось около 30% застройки, что, впрочем, не мешает этому кварталу оставаться одним из важнейших памятников авангарда в Москве. По сохранившимся черно-белым фотографиям и двум цветным эскизам Травина исследователю Центра авангарда Евдокии Бугреевой в 2015 году удалось реконструировать цветовые схемы всех фасадов комплекса, которые планируется в будущем использовать для восстановления первоначального вида жилмассива. Политический карнавал в честь открытия парка Горького в 1929 году

© Частное собрание

Другой известный факультет ВХУТЕМАСа — живописный. Его студенты в том числе оформляли социалистические праздники вроде Дня труда: занимались проектированием мобильных трибун и агитационных установок, модульных киосков и лотков, рисовали плакаты и транспаранты для городских торжеств и даже устраивали на улицах целые театрализованные представления. Дело в том, что в первые годы после революции, когда еще невозможно было массово строить новую архитектуру, для власти это был самый доступный способ пропаганды. Главной задачей такого оформления было не украшать, а агитировать и просвещать. Художники стремились создать новый облик городской среды и противопоставить его существующей архитектуре. Они хотели отделить новое, революционное, от старого, буржуазного. Приветствовались экономичность материалов и конструкций, рациональность использования пространства, мобильность изделий и их многофункциональность. Поэтому художники часто делали уличные скульптуры, например, из папье-маше. Летом 1929 студенты живописного факультета устроили политический карнавал в честь открытия парка Горького. На 54 машинах ехали сатирические инсталляции: страшные маски порабощенных народов, американский ку-клус-клан и другие враги СССР. Такая агитация очень впечатляла обычных граждан, прогуливающихся по улицам Москвы. Позже подобные карнавалы регулярно проходили в парке Горького. Там появились целые аллеи со скульптурами из папье-маше, например, аллея врагов: фашистов, священников, капиталистов. Или «аллея дряни» с прогульщиками и тунеядцами, которых тоже порицали в Союзе. Студенты живописного факультета ВХУТЕМАСа даже писали целые книги о том, как правильно оформлять революционные и массовые празднества. Монументальные росписи в футбольном клубе «Красный пролетарий»

© Библиотека им. Н.А. Некрасова

Самым крупным отделением на живописном факультете было монументальное. Его студенты занимались росписью помещений, делали фрески и мозаики. Приемы и технику перенимали в монастырях, где учились у авторов древнерусских фресок, а практиковались прямо на стене в мастерской — когда одни заканчивали, работу сбивали, чтобы освободить стену для следующих. Иногда студенты этого отделения получали заказы на оформление рабочих клубов, которые для Советского Союза были аналогами храмов. Если до революции рабочие по выходным ходили в церковь, а потом в кабак, то теперь на их место пришли клубы с кружками и библиотеками, которые должны были отбить у граждан как веру в Бога, так и желание выпить. Оформлять помещения клубов нужно было соответствующим образом: в духе социализма и веры в новое трудовое будущее. И если раньше человек смотрел на сюжеты из Евангелия, то теперь любовался фресками на тему спорта и труда. Многие рабочие были неграмотны, и их такие картинки впечатляли сильно. Керамический сервиз для III съезда Коминтерна

© Государственный музей-заповедник «Царицыно»

Студентам еще одного факультета ВХУТЕМАСа — керамического — поручили придумать и сделать агитационный юбилейный сервиз для III съезда конгресса Коммунистического интернационала, проходившего под руководством Владимира Ленина. В съезде участвовало 605 делегатов от 103 партий и организаций. ВХУТЕМАСовцы выбрали для росписи социалистический сюжет. Они использовали посуду с Дулевского фарфорового завода, где проходили практику, и всего за полтора месяца расписали разными рисунками (из представленных 51 рисунка было выбрано 12) 1750 изделий чайной и столовой посуды. На тарелке в центре сидел мужчина в восточном костюме и со свитком с надписью на арабском «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Свиток уходил к небесам и символизировал освобождение Востока, начало новой эры рабочих и трудящихся. Рядом с мужчиной лежали серп и молот. По краям тарелки были изображены фабрика, мужчина с молотом, женщина из Средней Азии, снимающая чадру, а также кузнец и фермер в восточных костюмах, пожимающие руки. Сейчас фарфор с III съезда стоит очень дорого, и за чашками и тарелками гоняются коллекционеры.

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Рисунки для бытового текстиля

© Музей Москвы