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Мосгорсуд оставил в силе приговор фигурантам дела «Седьмой студии»

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:32

Мосгорсуд оставил без изменений приговор фигурантам дела «Седьмой студии». Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-службу суда.

26 июня Мещанский районный суд Москвы вынес приговоры по делу «Седьмой студии». Кирилл Серебренников получил 3 года условно, 3 года испытательного срока и штраф 800 тыс. рублей. Юрию Итину назначили 3 года условно и штраф 200 тыс. рублей, Алексею Малобродскому — 2 года условно и штраф 300 тыс. рублей (обоим запретили занимать должности в учреждениях культуры). Софья Апфельбаум получила штраф 100 тыс. рублей, но ее освободили от его уплаты.

30 июня суд также приговорил экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии, но освободил от наказания из‑за фактического отбытия срока.

Малобродский, Итин и Апфельбаум попытались обжаловать приговоры через своих защитников. Однако, как сообщает «Медуза», суд не удовлетворил их апелляционные жалобы.

Серебренников обжаловать приговор отказался, так как, по словам его адвоката, «очень устал от судов».

Государственное обвинение, а также потерпевшая сторона — Минкультуры России — оспаривать приговор не стали. Они просили суд не удовлетворять апелляционные жалобы и оставить решение по делу без изменений.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года (подробнее о нем вы можете прочитать в материале «Афиши Daily»). Его фигурантами стали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их признали виновными в хищении 130 млн бюджетных рублей, выделенных на проект «Платформа».

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