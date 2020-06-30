Экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» признали виновной и освободили от наказания

Мещанский суд Москвы признал виновной бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Масляеву приговорили к двум годам и трем месяцам колонии. Из‑за фактического отбытия срока ее освободили от наказания. Суд зачел один день нахождения под стражей за 1,5 дня лишения свободы, а один день домашнего ареста за один день, уточняет «МБХ медиа».

26 июня Мещанский районный суд Москвы вынес приговоры другим фигурантам дела «Седьмой студии». Кирилл Серебренников получил 3 года условно, 3 года испытательного срока и штраф 800 тыс. рублей. Юрию Итину назначили 3 года условно и штраф 200 тыс. рублей, Алексею Малобродскому — 2 года условно и штраф 300 тыс. рублей (обоим запретили занимать должности в учреждениях культуры). Софья Апфельбаум получила штраф 100 тыс. рублей, но ее освободили от его уплаты. Защита Серебренникова заявила, что обжалует приговор.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года (подробнее о нем вы можете прочитать в материале «Афиши Daily»). Его фигурантами стали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их признали виновными в хищении 130 млн бюджетных рублей, выделенных на проект «Платформа».