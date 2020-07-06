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Кирилл Серебренников не будет обжаловать приговор по делу «Седьмой студии»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:50

Защита режиссера Кирилла Серебренникова решила не обжаловать приговор по делу «Седьмой студии». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Харитонова.

«Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб», — отметил адвокат.

Срок подачи апелляционной жалобы истекает 6 июля, таким образом, приговор в отношении Серебренникова вступит в силу 7 июля.

Другие фигуранты дела «Седьмой студии» — Александр Малобородский и Юрий Итин — обжаловали приговоры через своих защитников. Адвокат Софьи Апфельбаум пока жалобу не подала и не может точно сказать, будет ли это делать.

26 июня Мещанский районный суд Москвы вынес приговоры фигурантам дела «Седьмой студии». Кирилл Серебренников получил 3 года условно, 3 года испытательного срока и штраф 800 тыс. рублей. Юрию Итину назначили 3 года условно и штраф 200 тыс. рублей, Алексею Малобродскому — 2 года условно и штраф 300 тыс. рублей (обоим запретили занимать должности в учреждениях культуры). Софья Апфельбаум получила штраф 100 тыс. рублей, но ее освободили от его уплаты. 30 июня суд также приговорил экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии, но освободил от наказания из‑за фактического отбытия срока.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года (подробнее о нем вы можете прочитать в материале «Афиши Daily»). Его фигурантами стали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их признали виновными в хищении 130 млн бюджетных рублей, выделенных на проект «Платформа».

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ИТАР-ТАСС
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