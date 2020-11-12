Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из‑за отравления Алексея Навального

Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из‑за ситуации с отравлением Алексея Навального. Как сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, санкции будут действовать в том числе в отношении руководящих лиц в администрациях глав двух европейских государств.

«Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам», — сказал министр.

В октябре Евросоюз и Великобритания ввели санкции против России из‑за отравления политика Алексея Навального. В санкционный список попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, еще четыре человека, а также научный институт, в котором в советское время разрабатывали «Новичок».

Именно лаборатории в Германии и Франции первыми показали, что российский политик был отравлен химическим оружием из группы «Новичок». Позже ОЗХО установила, что речь идет о новом виде «Новичка», который формально не относится к запрещенным, но структурно близок к веществам из этой группы.

Власти России не верят в отравление, совершенное на территории страны, и отрицают наличие химического оружия: МИД в конце сентября заявил, что отравление Алексея Навального могло быть постановкой. А в Кремле сообщили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.