перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Президент Туркменистана открыл золотой памятник алабаю. Щенка этой породы он дарил Владимиру Путину 14:55
«Афиша» составила список семи лучших русскоязычных подкастов и поговорила с их создателями 14:35
Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из‑за отравления Алексея Навального 14:27
Bahh Tee стал героем второй серии «Потока» — шоу об отечественной музыке сегодня 14:19
Karen Shainyan/YouTube Карен Шаинян собрал круглый стол с трансгендерными людьми и Владимиром Познером в своем ютьюб-шоу
Карен Шаинян собрал круглый стол с трансгендерными людьми и Владимиром Познером в своем ютьюб-шоу 14:05
Книжную ярмарку non/fiction перенесли на март. Это попросил сделать экспертный совет ярмарки Обновлено в 14:02
МВД хочет использовать ДНК, чтобы определять возраст и расу подозреваемых 13:23
Arzamas запустил новое детское приложение «Гусьгусь». С подкастами, сказками и колыбельными 13:11
В Магнитогорске задержали следователя, который все лето воровал продукты и алкоголь из «Пятерочки» 13:05
Президент Украины Владимир Зеленский госпитализирован с коронавирусом Обновлено в 12:31
Mikhail Vasilyev/Unsplash В Беларуси арестовали двух котов за участие их хозяйки в акциях протеста
В Беларуси арестовали двух котов за участие их хозяйки в акциях протеста 11:55
Илья Лагутенко, Никсель Пиксель и Варвара Шмыкова озвучили аудиокниги для Bookmate 11:52
Хорватский футболист узнал, что болен COVID-19, прямо во время игры 11:04
В России за сутки выявили 21 608 случаев коронавируса. Число смертей — рекордное 11:00
В России могут разрешить вождение автомобиля с 17 лет 10:36
AC/DC/YouTube AC/DC выпустили второй сингл с грядущего альбома
AC/DC выпустили второй сингл с грядущего альбома 10:28
Правозащитники: в Беларуси завели более 900 уголовных дел из‑за выборов президента 10:00
Дарт Мол должен был стать злодеем в новой трилогии «Звездных войн», если бы ее снял Джордж Лукас 9:34
WSJ: консерваторы массово отказываются от фейсбука и твиттера после выборов в США 8:51
Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт с Netflix 4:07
Отключить рекламу

Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из‑за отравления Алексея Навального

Анастасия Цой
Сегодня в 14:27

Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из‑за ситуации с отравлением Алексея Навального. Как сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, санкции будут действовать в том числе в отношении руководящих лиц в администрациях глав двух европейских государств.

«Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам», — сказал министр.

В октябре Евросоюз и Великобритания ввели санкции против России из‑за отравления политика Алексея Навального. В санкционный список попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, еще четыре человека, а также научный институт, в котором в советское время разрабатывали «Новичок».

Именно лаборатории в Германии и Франции первыми показали, что российский политик был отравлен химическим оружием из группы «Новичок». Позже ОЗХО установила, что речь идет о новом виде «Новичка», который формально не относится к запрещенным, но структурно близок к веществам из этой группы.

Власти России не верят в отравление, совершенное на территории страны, и отрицают наличие химического оружия: МИД в конце сентября заявил, что отравление Алексея Навального могло быть постановкой. А в Кремле сообщили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
исторический
Дорогие товарищи!
Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Администрация Президента РФ
ФСБ
ОЗХО
МИД
ЦРУ
Люди
Алексей Навальный
Сергей Лавров
Сергей Кириенко
Александр Бортников
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить