Феминистки запустили акцию после появления Михаила Скипского в игре «Что? Где? Когда?»

Девушки предлагают всем неравнодушным к этой ситуации обратиться к знатокам напрямую с вопросом «Почему руководство программы не волнуют факты домогательств со стороны игроков?». Таким образом они хотят оказать социальное давление на авторов телепередачи.

Фем-объединение «Дочери Сиф» запустило акцию «#ВопросЗнатокам» после недавней игры «Что? Где? Когда?» с участием Михаила Скипского , которого обвиняют в домогательствах к школьницам.

Чтобы принять участие в акции нужно написать свой вариант вопроса на электронную почту передачи vopros@tvigra.ru или отправить письмо по адресу: 127427, ул. Академика Королева, 12, «Что? Где? Когда?».

«Чем больше подобных писем дойдет до редакции «Что? Где? Когда?», тем больше вероятность того, что компания «Игра-ТВ» перестанет допускать к играм участников сексуальных скандалов, а сами игроки в ЧГК на всех уровнях будут думать о своих действиях наперед», — пишут «Дочери Сиф».

Также активистки призывают распространять информацию о произошедшем в соцсетях под хештегом #ВопросЗнатокам.

22 июля журналистка The Bell Екатерина Аренина запустила тред в твиттере, где рассказала, что Скипский к ней приставал, трогал и пытался поцеловать. Сама Аренина в тот момент была несовершеннолетней. После этого другие девушки также рассказали, что знаток домогался их, когда они были несовершеннолетними, учились или тренировались у него.

«Медуза» выяснила, что в 2016 году, после одного из подобных случаев, Скипский уволился из петербургской школы под давлением других педагогов. При этом он продолжал работать со школьниками на турнирах и через профильную комиссию «ЧГК».

Через неделю после первых обвинений знаток вышел из комиссии «Что? Где? Когда?» по работе с детьми и молодежью. Затем его отстранили от проведения игр на фестивале для рабочей молодежи Петербурга.

Авторы «Что? Где? Когда?» оставили без внимания эти обвинения, а 1 ноября Скипский принял участие в финале осенней серии игр. После его появления в эфире ситуацию прокомментировала гендиректор «Игра-ТВ» Наталья Стеценко. По ее словам, у руководства программы нет никаких юридических оснований для отстранения Скипского.