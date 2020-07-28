Михаил Скипский вышел из комиссии «Что? Где? Когда?» по работе с детьми и молодежью

Ранее обвиненный в харассменте игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский вышел из комиссии по работе с детьми и молодежью. Об этом говорится на сайте Международной ассоциации клубов ЧГК.

О выходе Скипского из комиссии сообщило издание «Проект» со ссылкой на слова президента ассоциации Андрея Козлова. В описании на сайте МАК ЧГК уточняется, что участие Скипского в комиссии «приостановлено по собственному заявлению 28 июля».

Козлов в своем ответе на обращение глав объединений, входящих в МАК, указал, что Скипский на время расследования случаев харассмента с его участием отстранен от «любых мероприятий с участием детей и молодежи, проводимых под эгидой МАК», например, организации школьных и студенческих турниров, а также тренерской работы.

Ранее пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?», потребовали отстранить от занятий с детьми Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах к несовершеннолетним. Владивостокский, лондонский, нью-йоркский, бернский, вильнюсский клубы и еще 50 игроков и команд попросили МАК провести «прозрачное расследование обвинений» в домогательствах, а также приостановить работу Скипского в комиссии.

Журналистка The Bell Екатерина Аренина 22 июля запустила в твиттере тред, где рассказала, что Скипский к ней приставал, трогал и пытался поцеловать. Сама Аренина в тот момент была несовершеннолетней. В комментариях к записям другие девушки также рассказали о домогательствах со стороны Скипского. Козлов предположил, что Аренина «решила хайпануть». Сам Скипский ситуацию никак не прокомментировал.