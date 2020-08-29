Обвиненный в домогательствах Скипский отстранен от игры «Что? Где? Когда?» для молодежи Петербурга

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, которого обвинили в домогательствах к несовершеннолетним, все-таки не будет ведущим на фестивале интеллектуальных игр для рабочей молодежи Петербурга, сообщает «Фонтанка».

«На нашу страницу «ВКонтакте» пришла толпа ботов и завалила грубыми комментариями. Мы не ожидали такого ажиотажа. Повторю, мы выбирали ведущего исходя из своих возможностей. Скипский участвовал в играх команд предприятий города, он нам знаком», — рассказал Сергей Масликов, глава «Союза работающей молодежи Санкт-Петербурга», который и занимался организацией фестиваля.

Журналистка The Bell Екатерина Аренина 22 июля запустила в твиттере тред, где рассказала, что Скипский к ней приставал, трогал и пытался поцеловать. Сама Аренина в тот момент была несовершеннолетней. В комментариях к записям другие девушки также рассказали о домогательствах со стороны Скипского. Козлов предположил, что Аренина «решила хайпануть». Сам Скипский ситуацию никак не прокомментировал.

После этого пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?», потребовали отстранить от занятий с детьми Скипского. Владивостокский, лондонский, нью-йоркский, бернский, вильнюсский клубы и еще 50 игроков и команд попросили МАК провести «прозрачное расследование обвинений» в домогательствах, а также приостановить работу Скипского в комиссии.

Тем не менее, накануне стало известно, что Скипский проведет 3 сентября игру для фестиваля «Союза работающей молодежи Санкт-Петербурга». В городском Комитет по молодежной политике заявили, что не знали о его участии в мероприятии.