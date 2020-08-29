перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Обвиненный в домогательствах Скипский отстранен от игры «Что? Где? Когда?» для молодежи Петербурга 18:40
Германия может ввести санкции против России, если подтвердится информация об отравлении Навального 18:29
Артемий Лебедев/YouTube Дизайнер Артемий Лебедев получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени»
Дизайнер Артемий Лебедев получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени» 18:10
Илон Маск показал чип для прямого подключения мозга к компьютеру 16:56
В Хабаровске прошла 50-я акция в поддержку бывшего губернатора Фургала 15:25
Японский интернет полюбил брянское молоко. Все из‑за милого кота на упаковке 14:54
HBO/YouTube Миры под угрозой в трейлере продолжения шоу «Темные начала» по мотивам романов Филипа Пулмана
Миры под угрозой в трейлере продолжения шоу «Темные начала» по мотивам романов Филипа Пулмана 13:19
Сергей Михалок и Brutto Nostra потребовали новых выборов президента Беларуси 12:58
Pantone и рэпер Нас разработали новый черный цвет — «Ультра Черный» 12:40
Умер актер Чедвик Боузман, сыгравший Черную Пантеру в фильмах Marvel 11:16
В России за сутки выявили 4941 пациента с COVID-19 10:59
wanzi989813/Pixabay Коралловые рифы восстановят с помощью 3D-принтеров
Коралловые рифы восстановят с помощью 3D-принтеров 4:37
Киностудия Fox разрабатывает анимационный комедийный сериал по мотивам «Секретных материалов» 4:15
Шоу группы Queen на Live Aid признали лучшим живым концертом в истории 3:15
Молдавия откроет границу с Россией с 1 сентября 2:10
Katy Perry/YouTube Кэти Перри выпустила мультипликационный клип на песню «Cry About It Later»
Кэти Перри выпустила мультипликационный клип на песню «Cry About It Later» 0:56
«ВКонтакте» заблокировала за неделю 142 сообщества. Большинство — за травлю уроженцев Средней Азии Вчера в 23:51
Московский международный кинофестиваль откроет фильм Михаила Локшина «Серебряные коньки» Вчера в 22:47
Женщину оштрафовали на 10 000 рублей. Она написала в фейсбуке о побоях со стороны бывшего мужа Вчера в 22:41
Дуа Липа выпустила сборник ремиксов на свои треки от Мадонны, Гвен Стефани, Blackpink и других звезд Вчера в 22:14
Отключить рекламу

Обвиненный в домогательствах Скипский отстранен от игры «Что? Где? Когда?» для молодежи Петербурга

Илья Голубев
Сегодня в 18:40

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, которого обвинили в домогательствах к несовершеннолетним, все-таки не будет ведущим на фестивале интеллектуальных игр для рабочей молодежи Петербурга, сообщает «Фонтанка».

«На нашу страницу «ВКонтакте» пришла толпа ботов и завалила грубыми комментариями. Мы не ожидали такого ажиотажа. Повторю, мы выбирали ведущего исходя из своих возможностей. Скипский участвовал в играх команд предприятий города, он нам знаком», — рассказал Сергей Масликов, глава «Союза работающей молодежи Санкт-Петербурга», который и занимался организацией фестиваля.

Журналистка The Bell Екатерина Аренина 22 июля запустила в твиттере тред, где рассказала, что Скипский к ней приставал, трогал и пытался поцеловать. Сама Аренина в тот момент была несовершеннолетней. В комментариях к записям другие девушки также рассказали о домогательствах со стороны Скипского. Козлов предположил, что Аренина «решила хайпануть». Сам Скипский ситуацию никак не прокомментировал.

После этого пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?», потребовали отстранить от занятий с детьми Скипского. Владивостокский, лондонский, нью-йоркский, бернский, вильнюсский клубы и еще 50 игроков и команд попросили МАК провести «прозрачное расследование обвинений» в домогательствах, а также приостановить работу Скипского в комиссии.

Тем не менее, накануне стало известно, что Скипский проведет 3 сентября игру для фестиваля «Союза работающей молодежи Санкт-Петербурга». В городском Комитет по молодежной политике заявили, что не знали о его участии в мероприятии.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
поп
«Будь с Городом!»: Елка, Муся Тотибадзе, IOWA, «Марсель» (онлайн-трансляция)
Благотворительный онлайн с годной поп-музыкой
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить