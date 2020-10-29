Кремль: в России появление своего Charlie Hebdo невозможно, оскорбление чувств верующих недопустимо

В Кремле считают, что появление в России издания, подобного французскому Charlie Hebdo, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Давайте не забывать, что Россия отчасти тоже мусульманская страна, в России живет до 20 миллионов мусульман. В России, где, конечно же, основополагающей религией является христианство, больше всего у нас христиан живет, но, собственно, уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу.

И поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе с учетом нашего действующего законодательства», — отметил Песков.

Он также назвал недопустимым как оскорбления чувств верующих, так и убийства людей: «Это настолько сложная субстанция, что участвовать в ее обсуждении с какой‑то официальной позиции невозможно. Безусловно, оскорблять чувства верующих недопустимо и одновременно недопустимо убивать людей — и то и другое недопустимо абсолютно».

В сентябре французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали причиной нападения террористов на редакцию в 2015 году.

17 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа 18-летний подросток чеченского происхождения обезглавил учителя истории, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это убийство «исламистским терактом», «мракобесием и насилием». Он также заявил о необходимости бороться с исламизмом. При этом погибшему учителю посмертно присудили высшую награду страны — орден Почетного легиона. Это вызвало неодобрение со стороны мусульманского мира.

29 октября произошли сразу три нападения на французских граждан. Утром в Ницце мужчина с ножом напал на людей и убил троих человек, одну женщину он обезглавил. Власти назвали это терактом.

Через несколько часов в Авиньоне другой нападавший был застрелен полицейскими: он угрожал им ножом. В Саудовской Аравии неизвестный совершил атаку на французское консульство и ранил охранника.