Beabadoobee выпустила сингл «Together» в преддверии своего дебютного альбома

Восходящая филиппино-британская бедрум-поп-звезда Beabadoobee (настоящее имя Беатрис Кристи Лаус) выпустила сингл «Together» в преддверии своего дебютного альбома «Fake It Flowers» — он выйдет в пятницу, 16 октября.

Песня посвящена чувству одиночества, которое охватывает в разлуке с любимым человеком. Клип к треку снял режиссерский дуэт Bedroom, состоящий из Амира Хуссейна и Сорена Харрисона — ранее они работали с Beabadoobe над видео к синглам «Disappear», «If You Want To» и «Dance With Me».