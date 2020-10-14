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Beabadoobee выпустила сингл «Together» в преддверии своего дебютного альбома

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:20

Восходящая филиппино-британская бедрум-поп-звезда Beabadoobee (настоящее имя Беатрис Кристи Лаус) выпустила сингл «Together» в преддверии своего дебютного альбома «Fake It Flowers» — он выйдет в пятницу, 16 октября.

Песня посвящена чувству одиночества, которое охватывает в разлуке с любимым человеком. Клип к треку снял режиссерский дуэт Bedroom, состоящий из Амира Хуссейна и Сорена Харрисона — ранее они работали с Beabadoobe над видео к синглам «Disappear», «If You Want To» и «Dance With Me».

«Эта песня о зависимости, которую ты испытываешь перед кем‑то, когда скучаешь, когда ты далеко и учишься быть сам по себе. Она написана о том, как вы чувствуете себя одиноким и думаете, что все лучше, когда вы с этим другим человеком», — рассказала Beabadoobe.

Ранее певица выпустила еще четыре песни с грядущей пластинки, в их числе — «Care», «Sorry», «Worth It» и «How Was Your Day?».

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