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Атмосфера фильмов 90-х в новом клипе Beabadoobee

Семён Гудошников
Сегодня в 14:50

Восходящая филиппино-британская бедрум-поп-звезда Beabadoobee (настоящее имя Беатрис Кристи Лаус) выпустила клип на песню «Care». Трек войдет в дебютный альбом артистки «Fake It Flowers», релиз которого намечен на конец года.

«Эта песня наполнена атмосферой фильмов 90-х, как будто вы едете по шоссе. Она во многом передает мою злость на общество и людей вокруг, — делится Beabadoobee — Я никогда не думала, что первое видео из альбома мне придется делать во время пандемии! Мне очень повезло, что меня заперли с бедрум-парнями, мне кажется, это одно из самых личных и настоящих видео, которые я делала».

Beabadoobee набрала популярность за достаточно короткое время. Старт музыкальной карьеры молодой исполнительницы (сейчас ей 20 лет) пришелся на 2017 год, а в прошлом году она выпустила два мини-альбома — «Space Cadet» и «Loveworm». Оба, по замечанию Stereogum, наполнены яркими поп-песнями в духе 90-х. Как и полагается восходящей звезде, у Beabadoobee есть собственный тикток-хит, записанный вместе с Powfu, а также номинация на Brit Awards-2020 в соответствующей категории.

@hunxinhdephihi

Như 1 con heo :))

♬ death bed (coffee for your head) - Powfu & beabadoobee

Beabadoobee представительница бедрум-попа — мечтательного инди, который возвращает гитары в музыкальный мейнстрим. О том, почему бедрум-поп — самое интересное, что произошло с инди-музыкой в последние несколько лет, читайте здесь.

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