Атмосфера фильмов 90-х в новом клипе Beabadoobee

Восходящая филиппино-британская бедрум-поп-звезда Beabadoobee (настоящее имя Беатрис Кристи Лаус) выпустила клип на песню «Care». Трек войдет в дебютный альбом артистки «Fake It Flowers», релиз которого намечен на конец года.

«Эта песня наполнена атмосферой фильмов 90-х, как будто вы едете по шоссе. Она во многом передает мою злость на общество и людей вокруг, — делится Beabadoobee — Я никогда не думала, что первое видео из альбома мне придется делать во время пандемии! Мне очень повезло, что меня заперли с бедрум-парнями, мне кажется, это одно из самых личных и настоящих видео, которые я делала».