Атмосфера фильмов 90-х в новом клипе Beabadoobee

Восходящая филиппино-британская бедрум-поп-звезда Beabadoobee (настоящее имя Беатрис Кристи Лаус) выпустила клип на песню «Care». Трек войдет в дебютный альбом артистки «Fake It Flowers», релиз которого намечен на конец года.
«Эта песня наполнена атмосферой фильмов 90-х, как будто вы едете по шоссе. Она во многом передает мою злость на общество и людей вокруг, — делится Beabadoobee — Я никогда не думала, что первое видео из альбома мне придется делать во время пандемии! Мне очень повезло, что меня заперли с бедрум-парнями, мне кажется, это одно из самых личных и настоящих видео, которые я делала».
Beabadoobee набрала популярность за достаточно короткое время. Старт музыкальной карьеры молодой исполнительницы (сейчас ей 20 лет) пришелся на 2017 год, а в прошлом году она выпустила два мини-альбома — «Space Cadet» и «Loveworm». Оба, по замечанию Stereogum, наполнены яркими поп-песнями в духе 90-х. Как и полагается восходящей звезде, у Beabadoobee есть собственный тикток-хит, записанный вместе с Powfu, а также номинация на Brit Awards-2020 в соответствующей категории.
Beabadoobee представительница бедрум-попа — мечтательного инди, который возвращает гитары в музыкальный мейнстрим. О том, почему бедрум-поп — самое интересное, что произошло с инди-музыкой в последние несколько лет, читайте здесь.