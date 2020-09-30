перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Во Владивостоке возложили венки к новым скамейкам, так как они «вызывают ассоциацию с кладбищем» 18:19
Beabadoobee радуется жизни в своем новом клипе «How Was Your Day?» 17:53
Disney уволит 28 000 сотрудников своих парков развлечений 17:37
Умер Валерий Шульжик — писатель, поэт, автор мультфильмов о поросенке Фунтике 17:32
Зендая/Instagram Зендая сыграет певицу Ронни Спектор в биографическом фильме
Зендая сыграет певицу Ронни Спектор в биографическом фильме 16:48
Фестиваль современного искусства «Территория» объявил кинопрограмму 16:38
На Таймыре опять разлили нефтепродукты. Власти уже ввели режим ЧС 16:12
В Петербурге снова требуют носить маски в транспорте 16:01
Московский кинофестиваль исключил из программы фильм о Нагорном Карабахе 15:49
Burn Tour запустил конкурс для рэперов, диджеев и художников 15:22
«Википедия» Продолжение «Бората» выйдет уже в октябре. Его покажет Amazon
Продолжение «Бората» выйдет уже в октябре. Его покажет Amazon 15:15
Сбежавших из дагестанской колонии через подкоп заключенных задержали в Калмыкии 15:04
Ресторанам запретили включать в счет дополнительные услуги до согласия на это посетителей 14:53
В Кремле пообещали ознакомиться с делом историка Юрия Дмитриева 14:45
Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии 14:21
Умерла кошка — героиня мема «Кричащий, плачущий кот»
Умерла кошка — героиня мема «Кричащий, плачущий кот» 13:46
Прокуратура хочет заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети» из‑за опроса о травле в школах 12:52
В России создадут базу данных переболевших COVID-19 граждан 12:25
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится со Светланой Тихановской 11:48
Главред сайта Cosmopolitan рассказала, как полицейские отняли у ее сына 8000 рублей 11:17
Отключить рекламу

Beabadoobee радуется жизни в своем новом клипе «How Was Your Day?»

Илья Голубев
Сегодня в 17:53

Восходящая звезда бедрум-попа Beabadoobee выпустила клип на песню «How Was Your Day?» со своего грядущего альбома «Fake It Flowers», который выйдет 16 октября.

«Этот трек исследует все отношения, которые угасли, пока я была вдали от дома. Я хотела подчеркнуть простоту лирики звуком, для чего записала на четырехдорожечный магнитофон со всеми маленькими ошибками и недостатками вокала. Я хотела записать ностальгическое для меня видео и показать в нем всех людей, которые были для меня важны», — рассказала певица о работе над песней.

Беатрис Кристи Лаус (настоящее имя Beabadoobee) набрала популярность за достаточно короткое время. Старт музыкальной карьеры молодой исполнительницы (сейчас ей 20 лет) пришелся на 2017 год, а в прошлом году она выпустила два мини-альбома — «Space Cadet» и «Loveworm». Как и полагается восходящей звезде, у Beabadoobee есть собственный тикток-хит (записанный вместе с Powfu), а также номинация на Brit Awards 2020 в соответствующей категории.

Берум-поп — мечтательное инди, которое возвращает гитары в музыкальный мейнстрим. О том, почему это самое интересное, что произошло с инди-музыкой за последние несколько лет, читайте здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить