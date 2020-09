Beabadoobee радуется жизни в своем новом клипе «How Was Your Day?»

Восходящая звезда бедрум-попа Beabadoobee выпустила клип на песню «How Was Your Day?» со своего грядущего альбома «Fake It Flowers», который выйдет 16 октября.

«Этот трек исследует все отношения, которые угасли, пока я была вдали от дома. Я хотела подчеркнуть простоту лирики звуком, для чего записала на четырехдорожечный магнитофон со всеми маленькими ошибками и недостатками вокала. Я хотела записать ностальгическое для меня видео и показать в нем всех людей, которые были для меня важны», — рассказала певица о работе над песней.