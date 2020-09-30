Beabadoobee радуется жизни в своем новом клипе «How Was Your Day?»

«Этот трек исследует все отношения, которые угасли, пока я была вдали от дома. Я хотела подчеркнуть простоту лирики звуком, для чего записала на четырехдорожечный магнитофон со всеми маленькими ошибками и недостатками вокала. Я хотела записать ностальгическое для меня видео и показать в нем всех людей, которые были для меня важны», — рассказала певица о работе над песней.

Беатрис Кристи Лаус (настоящее имя Beabadoobee) набрала популярность за достаточно короткое время. Старт музыкальной карьеры молодой исполнительницы (сейчас ей 20 лет) пришелся на 2017 год, а в прошлом году она выпустила два мини-альбома — «Space Cadet» и «Loveworm». Как и полагается восходящей звезде, у Beabadoobee есть собственный тикток-хит (записанный вместе с Powfu), а также номинация на Brit Awards 2020 в соответствующей категории.

Берум-поп — мечтательное инди, которое возвращает гитары в музыкальный мейнстрим. О том, почему это самое интересное, что произошло с инди-музыкой за последние несколько лет, читайте здесь.