Главы МИД стран ЕС согласовали санкции против Лукашенко

Министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Люксембурге договорились о включении президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список из‑за ситуации в республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, министры решили продолжить работу по внесению в черный список новых фигурантов, включая Лукашенко. Другой источник уточнил, что на решение в том числе повлияла тайная инаугурация действующего президента, которая прошла 23 сентября.

Позиция стран ЕС по включению Лукашенко в санкционный список будет озвучена на ближайшем саммите, который пройдет 15–16 октября. После этого внешнеполитическая служба подготовит новую редакцию черного списка, которая начнет действовать после утверждения в Совете Евросоюза и публикации в Официальном журнале ЕС.

Между тем в Совете ЕС уже поддержали введение санкций в отношении Лукашенко, если обстановка в Беларуси не улучшится.

В первых числах октября Евросоюз ввел санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию президентских выборов. В список попали 40 человек, однако Александра Лукашенко среди них не было. После этого Беларусь объявила об ответных санкциях против европейских чиновников, а Россия автоматически присоединилась к ним.

В конце сентября санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и высокопоставленных белорусских чиновников ввели Великобритания и Канада. Ограничения касаются запрета на въезд и ареста активов.