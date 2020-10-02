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ЕС объявил о санкциях против белорусских чиновников. Лукашенко среди них нет

Семён Гудошников
Сегодня в 10:54

Евросоюз введет с 2 октября санкции против белорусских должностных лиц, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

Всего в черный список попали 40 официальных лиц Беларуси — Александра Лукашенко среди них нет. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил отсутствие белорусского президента тем, что внесение Лукашенко в список подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией и освободить политзаключенных.

Санкции вступят в силу 2 октября, после опубликования соответствующего письменного документа.

Вводимые санкции Евросоюз анонсировал еще 14 августа, на встрече глав МИД. В течение полутора месяцев введение санкций блокировал Кипр, который требовал одновременно ввести санкции против Турции за геолого-разведочную деятельность в спорном шельфе в Средиземном море.

Ранее санкции против белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, ввели Великобритания и Канада. Ограничения включают запрет на въезд и арест активов.

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