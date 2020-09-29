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Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко и белорусских чиновников

Анастасия Цой
Сегодня в 19:01

Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и высокопоставленных белорусских чиновников. Санкции включают в себя запрет на въезд и арест активов.

В санкционный список попали министр внутренних дел, генерал-майор милиции Юрий Караев, его заместители, в том числе командующий внутренними войсками, глава администрации президента Игорь Сергеенко, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

«Сегодня Великобритания и Канада послали ясный сигнал, введя санкции против жестокого режима Александра Лукашенко. Мы не признаем результатов сфальсифицированных выборов и призываем к ответу тех, кто несет ответственность за применение насилия против народа Беларуси», — говорится в заявлении. Там также отмечается, что режим Александра Лукашенко несет ответственность «за целый ряд нарушений прав человека».

В конце августа Эстония, Литва и Латвия запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам. До этого стало известно о планах Евросоюза ввести санкции против 20 представителей власти Беларуси. Лукашенко уже прокомментировал санкции. «Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил он.

Протесты в Беларуси начались после объявления результатов выборов президента страны. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Многие белорусы уверены, что выборы были сфальсифицированы, и требуют проведения честного голосования. Итоги выборов не признали и страны Евросоюза.

Силовики использовали против протестующих светошумовые гранаты, резиновые пули и даже огнестрельное оружие. Тысячи человек попали в белорусские СИЗО, где их избивали и насиловали.

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