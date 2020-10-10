Главный врач омской больницы, куда госпитализировали Алексея Навального, получил новую должность

Александра Мураховского — главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1), куда после отравления доставили Алексея Навального, назначили на новую должность. Об этом пишет «Тайга.инфо».

Он стал временно исполняющим обязанности руководителя городской клинической больницы № 1. Глава регионального Минздрава Ирина Солдатова, объясняя его назначение, сказала, что горбольница № 1 «требует внимания и хозяйского подхода».

«Необходимо вернуть в рабочее состояние одно из крупнейших лечебных учреждений города, которое большую часть времени пребывает в карантине и имеет большой процент заболевших медиков», — заявила Солдатова.

Алексей Навальный провел в БСМП № 1 в Омске двое суток. Мураховский говорил, что в организме политика не нашли ядов или продуктов их действия, поэтому российские врачи исключили версию отравления. При этом он заявлял, что оппозиционеру стало плохо из‑за нарушения обмена веществ.

Кроме того, омские медики не давали разрешения на транспортировку Навального в Германию. Позже немецкие специалисты установили, что российский политик был отравлен ядом из группы «Новичок». Сам Навальный говорил в интервью Юрию Дудю, что его не отпускали из Омска, чтобы невозможно было найти следов яда.