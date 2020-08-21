Главврач омской больницы назвал диагноз Алексея Навального

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из этих рабочих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся — это нарушение углеводного баланса. То бишь нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания», — рассказал Мураховский.

Вот что на эти слова ответила лечащий врач Навального Анастасия Васильева: «Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну, и падение сахара — не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным. Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах».

Омский главврач также прокомментировал сообщения о том, что оппозиционного политика отравили смертельно опасным ядом. По его словам, это неправда: «[Вещество] называется «2-этилгексил дифенил фосфат». Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия. Оно используется в том числе для производства пластиковых стаканчиков». При этом вещество было найдено не в биологических материалах, а на коже и одежде.

Юлия Навальная написала официальное обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку мужа в Германию.

Сегодня стало известно, что омские врачи не дают разрешение на транспортировку Алексея Навального в Германию. Главврач заявил, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно.

Вчера Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.