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МВД отрицает версию соратницы Навального о перевозке бутылки в Берлин

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:02

МВД опубликовало официальный отчет, где перечислило вопросы к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сопровождавших оппозиционера Алексея Навального в Томске. В частности, правоохранители хотят опросить его соратницу Марию Певчих.

МВД приступило к ее поискам 11 сентября. Сама Певчих рассказывала, что работает в ФБК, а в Томск ездила на съемки нового фильма в качестве продюсера. В Германию она улетела на том же самолете, которым перевозили в Берлин Навального. Туда девушка перевезла бутылки с водой, найденные в гостиничном номере политика.

В министерстве утверждают, что Певчих не работает в ФБК. Более того, там настаивают, что на досмотре в аэропорту, когда девушка улетала из Новосибирска в Омск, бутылок с водой у нее не было.

«Следственными органами объективно установлено, что Мария Певчих совместно с Георгием Албуровым после госпитализации Навального проследовала из Томска в Новосибирск автомобильным транспортом, а далее воздушным — в Омск. В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево (Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие‑либо емкости объемом свыше 100 миллилитров, в том числе бутылка с водой, отсутствовали», — говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, Певчих купила одну бутылку воды в аэропорту и с ней прилетела в Омск. У Албурова, который также летел вместе с ней в Омск, бутылок также не обнаружили.

Впервые о бутылке из гостинице в Томске и о следах яда на ней сообщило издание Der Spiegel 4 сентября. Позже об этом написала газета Die Zeit. Предполагалось, что политик пил из бутылки уже после отравления и таким образом оставил на ней следы «Новичка».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Сейчас Навального выписали, он проходил реабилитацию. Российский МИД допустил, что отравление Навального может быть постановкой, а в Кремле заявили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.

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