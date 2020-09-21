«Нож» опубликовал статью, полностью написанную нейросетью. Только единицы заметили подвох

12 сентября на сайте «Ножа» появилась статья по психологии «Иногда мы забываем поставить наши идеи на место. Что такое эмоциональная дезориентация и как с ней справиться». Материал был полностью написан текстовым генератором Interkit, основанном на нейросети предыдущего поколения GPT-2, рассказали в издании.

Предварительно нейросеть изучила материалы схожей тематики, которые публиковались на сайте «Ножа». При написании материала она придумала новое психологическое расстройство, понятийный аппарат, аргументацию, мнения экспертов и даже цитату Людвига Витгенштейна из его несуществующей книги «Голубиные тетради».

Издание отмечает, что литературному редактору было не сложнее работать со статьей, чем со среднестатистической публикацией по психологии. Впрочем, сам текст получился довольно бессмысленным, несмотря на его стилистическую и структурную выдержанность. Последнее особенно удивительно: Interkit — это англоязычная нейросеть, поэтому пришлось пользоваться машинным переводом как для текстов, на которых обучался алгоритм, так и для полученного результата.

По словам «Ножа», статью, написанную нейросетью, прочитали тысячи человек, но лишь единицы написали разоблачительные комментарии и письма в редакцию. «Разумеется, введение читателей в заблуждение не было самоцелью: мы хотели выяснить, насколько далеко продвинулись разработчики искусственного интеллекта и насколько человекоподобными стали нейросети на сегодняшний день», — отметили в издании.

GPT-2 — это нейросеть предыдущего поколения, на замену которой недавно пришла новая версия — GPT-3. При помощи последней уже создан философский ИИ, с которым можно поговорить о смысле жизни, генератор бизнес-идей для путешественников-фрилансеров, текстовая игра AI Dungeon и многое другое. Колонка, написанная GPT-3, недавно появилась на страницах The Guardian, а пост, созданный алгоритмом, попал в топ портала Hacker News.