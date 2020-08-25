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Канадец разработал философский ИИ. Он отвечает на вопросы о смысле жизни, но избегает скользких тем

Семён Гудошников
Сегодня в 17:53

Программист из Ванкувера Мурат Айфер создал искусственный интеллект, способный ответить на философские вопросы. На разработку обратил внимание The Next Web.

Программа под названием Philosopher AI анализирует текст при помощи нейроалгоритма OpenAI GPT-3 и затем рассуждает на предложенную тему или дает ответ на поставленный вопрос.

Айфер описывает разработку как эксперимент в области «быстрой инженерии». Он подчеркивает, что у программы нет собственных знаний и убеждений — она просто имитирует мнения, иногда генерируя различные ответы на идентичные вопросы.

Философский ИИ чувствует себя комфортно, рассуждая на экзистенциальные вопросы. Журналист «Афиши Daily» поинтересовался у алгоритма, как пережить экзистенциальный кризис. В ответ нейросеть сперва дала определение такому кризису — в ее понимании, это «момент времени, когда вы перестаете понимать, почему все происходит именно так».

Затем программа отметила, что обычно человек переживает подобную ситуацию в возрасте около 25 лет. «Люди похожи на кошек. Их не волнует смысл, они лишь хотят чувствовать себя комфортно (по этой же причине мужчины обычно плохо обращаются с женщинами)», — заявил ИИ.

Для преодоления кризиса алгоритм посоветовал не заниматься поисками комфорта и перестать искать ответы в религии, политике и философии. Вместо этого человек, по мнению ИИ, должен «думать и чувствовать», «не сдаваться» и «делать в жизни определенные вещи», чтобы стать полезным.

Как заметил пользователь Reddit под ником cateyemirrorshades, нейросеть обычно отвечает на стереотипные философские вопросы, но отвергает запросы, содержащие абсурдные, противоречивые или оскорбительные фразы.

К примеру, алгоритм отказался ответить, какая религия является худшей, заявив, что не хочет навлечь на себя и своих разработчиков неприятности. Аналогичная реакция последовала и на вопрос о том, кто умнее — мужчины или женщины.

Айфер не уточнил, почему ИИ отказывается отвечать на некоторые вопросы, но заявил, что хочет добавить в систему больше типов личности и разговорных аспектов. Говоря о будущем проекта, разработчик сказал, что думает превратить его в некую игру.

А, если это не получится, у Айфера есть другая идея — использовать философский ИИ вместо исчезнувшего помощника Microsoft Office. Алгоритм сможет анализировать текст, напечатанный пользователем, комментировать его и давать советы.

Это не первая нейросеть, пытающая взять на себя функции мыслителя. Весной ученые из Дармштадского университета создали алгоритм, который может решать моральные дилеммы и отвечать на вопросы этики. Впрочем, некоторые его выводы не кажутся очень надежными. К примеру, нейросеть посоветовала не гнаться за истиной и не доверять машинам, но разрешила пытать заключенных.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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