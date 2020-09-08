перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Создатель Nomad List придумал генератор идей для бизнеса на основе алгоритма GPT-3 3:35
Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу 2:09
В Перми школьница убила отчима, который ее избивал. СК закрыл дело, заведенное не девочку 1:56
В сети появился трейлер фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» 0:43
В Тульской области на антресолях обнаружили скрипку Страдивари XVII века Вчера в 22:36
Alain Cocq/Facebook Facebook запретил неизлечимо больному французу транслировать свою смерть
Facebook запретил неизлечимо больному французу транслировать свою смерть Вчера в 22:05
Бизнесмен Ричард Брэнсон планирует полететь в космос уже в 2021 году Вчера в 21:26
Российского посла вызвали в МИД Британии из‑за ситуации с Алексеем Навальным Вчера в 21:04
Навальный вышел из комы, «Довод» бьет рекорды проката и другие новости дня Вчера в 20:27 Дайджест
Еще два рекламодателя перестали сотрудничать с «Comment Out». Шоу прокомментировало ситуацию Вчера в 20:26
В штаб Навального в Кургане пришли полицейские Вчера в 20:19
Paul Katzenberger/Wikimedia Умер чешский режиссер и обладатель «Оскара» Иржи Менцель
Умер чешский режиссер и обладатель «Оскара» Иржи Менцель Вчера в 18:50
Московскую «Яму» решили обнести стеклом Вчера в 18:37
В Москве прошла премьера спектакля «UFO» Ивана Вырыпаева. Его киноверсия выйдет на Okko Вчера в 18:29
Леонид Рошаль ответил на заявление Юлии Навальной о лечении ее мужа Вчера в 17:56
«Довод» за первый уик-энд собрал в 6 раз больше, чем соперники, — рекорд посткоронавирусного проката Вчера в 17:29
mountains_and_rivers/Instagram Минчане выстроились в огромную очередь к кафе, где милиционеры разбили витрину
Минчане выстроились в огромную очередь к кафе, где милиционеры разбили витрину Вчера в 17:23
Unilever перестала работать с шоу «Comment Out» после шуток про Беларусь и хабаровские протесты Вчера в 16:46
Алексей Навальный вышел из комы, его отключили от ИВЛ Вчера в 16:36
Мужчине, убившего гея на Курском вокзале, отменили оправдательный приговор Вчера в 16:25
Отключить рекламу

Создатель Nomad List придумал генератор идей для бизнеса на основе алгоритма GPT-3

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:35

Разработчик сервиса для фрилансеров-путешественников Nomad List Питер Левелс создал приложение IdeasAI, которое генерирует новые продуктовые и бизнес-идеи, сообщил ProductHunt.

Приложение работает на основе алгоритма GPT-3, который обучался на идеях существующих стартапов. Проект Левелс создал совместно с другим разработчиком — создателем проекта BetaList Марком Кельбрюгге.

«Я подумал: если мне в голову не идут идеи, может, мне с этим поможет искусственный интеллект?», — рассказал Левелс.

Алгоритм, действительно, генерирует множество идей: он предлагает создать соцсеть для тех, кто работает из дома, или приложение для коммуникации подростков и их родителей, или сервис, который помогает определить, кто из друзей испытывает финансовые затруднения.

Пользователи приложения могут ставить «лайки» понравившимся идеям и даже купить их — одна сгенерированная идея стоит 99 долларов, после покупки она исчезнет из общедоступного списка.

Ранее американский студент Лиам Порр с помощью алгоритма GPT-3 вел блог о мотивации и продуктивности — все тексты генерировал ИИ. Читатели не догадались об авторстве статей.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
юмор
«Женский стендап»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить