Создатель Nomad List придумал генератор идей для бизнеса на основе алгоритма GPT-3

Разработчик сервиса для фрилансеров-путешественников Nomad List Питер Левелс создал приложение IdeasAI, которое генерирует новые продуктовые и бизнес-идеи, сообщил ProductHunt.

Приложение работает на основе алгоритма GPT-3, который обучался на идеях существующих стартапов. Проект Левелс создал совместно с другим разработчиком — создателем проекта BetaList Марком Кельбрюгге.

«Я подумал: если мне в голову не идут идеи, может, мне с этим поможет искусственный интеллект?», — рассказал Левелс.

Алгоритм, действительно, генерирует множество идей: он предлагает создать соцсеть для тех, кто работает из дома, или приложение для коммуникации подростков и их родителей, или сервис, который помогает определить, кто из друзей испытывает финансовые затруднения.

Пользователи приложения могут ставить «лайки» понравившимся идеям и даже купить их — одна сгенерированная идея стоит 99 долларов, после покупки она исчезнет из общедоступного списка.

Ранее американский студент Лиам Порр с помощью алгоритма GPT-3 вел блог о мотивации и продуктивности — все тексты генерировал ИИ. Читатели не догадались об авторстве статей.