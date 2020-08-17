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Американский студент выложил пост, написанный нейросетью. Он оказался в топе Hacker News

Семён Гудошников
Сегодня в 19:01

Студент Калифорнийского университета в Беркли Лиам Порр использовал нейро-алгоритм GPT-3 для создания постов в блоге, который он завел под вымышленным именем. Один из постов занял первое место на социальном новостном сайте Hacker News, пишет MIT Technology Review.

Порр решил публиковать записи, сгенерированные ИИ, в качестве эксперимента. Ему было интересно, получится ли у него заставить людей поверить в то, что они написаны человеком. Как он отметил в разговоре с MIT Technology Review, «на самом деле это было очень просто, и это самое страшное».

Чтобы воспользоваться GPT-3 Порр нашел аспиранта, у которого был доступ к его API. Студент знал сильные и слабые стороны алгоритма — у GPT-3 хорошо получается генерировать красивый язык, но у него проблемы с логичностью и рациональностью. Поэтому Порр решил с помощью него создавать тексты, не требующие строгой логики, — посты о продуктивности и саморазвитии.

Исследователь «скармливал» алгоритму заголовок (их он писал по аналогии с заголовками статей на тему саморазвития, которые видел на Medium и Hacker News), а также небольшое введение. Алгоритм выдавал несколько вариантов финального текста, Порр выбирал один из них, немного редактировал и публиковал в блоге.

Пост под заголовком «Чувствуете себя непродуктивным? Может вам стоит перестать слишком много думать» стал вирусным. За несколько часов блог студента посетили более 26 тыс. человек, многие подписались на него. По словам Порра, лишь один человек задал ему вопрос, была ли запись сделана с помощью искусственного интеллекта. Подозрения насчет использования ИИ высказали и несколько комментаторов на Hacker News, но другие члены сообщества поставили им дизлайки.

Через две недели ведения фейкового блога Порр отказался от своего эксперимента. Он заявил, что такие инструменты, как GPT-3, могут использовать для создания большого количества кликбейт-контента. А это, в свою очередь, может привести к увеличению посредственных статей в блогах, добавил он.

GPT-3 — одна из мощнейших нейросетей в мире, способная генерировать цельный текст при помощи небольших подсказок со стороны человека. Она была создана компанией OpenAI из Сан-Франциско, одним из основателей которой является Илон Маск. В OpenAI были озабочены тем, что GPT-3 может представлять угрозу, если технологию использовать не по назначению. Однако в июне ее предоставили в рамках закрытого бета-тестирования нескольким компаниями, в числе которых, например, Reddit.

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