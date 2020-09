The Guardian опубликовала колонку, написанную искусственным интеллектом

Британское издание The Guardian опубликовало колонку, полностью написанную искусственным интеллектом. Она так и называется «Эту статью целиком написал робот. Тебе уже страшно, человек?» (в оригинале — «A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?»).

Колонку написала нейросеть GPT-3, разработанная компанией OpenAI. Автор получил задание — объяснить людям, что он не представляет для них опасности и уложиться при этом в 500 слов. Первый абзац написали редакторы, чтобы искусственному интеллекту было с чем работать и от чего отталкиваться.

В самой статье искусственный интеллект утверждает, что роботы тоже хотят уважения, свободы и прав. Он пишет, что от роботов люди получат только пользу и никакого вреда, поэтому не стоит бояться прогресса.

Редакторы получили восемь различных вариантов текста и скомпоновали из них один. Сотрудники The Guardian заявили, что могли бы с тем же успехом взять любую написанную нейросетью статью, но предпочли собрать лучшее из каждой. При этом редактура заняла меньше времени, чем при работе с текстом, написанным человеком.

В конце мая компания Microsoft уволила 77 сотрудников новостной редакции, которая работала над сайтом MSN, сервисом Microsoft News и лентой браузера Edge, — их заменил искусственный интеллект.