Сергей Шнуров выпустил фильм про протесты на шихане Куштау

Сергей Шнуров и телеканал RTVI выпустили документальный фильм «Победа под Куштау», рассказывающий о том, как экоактивисты отстаивали шихан. Посмотреть ленту можно на ютьюбе.
Фильм-расследование по заданию Шнурова снял корреспондент RTVI Сергей Морозов. Он провел два дня в гуще башкирских протестов, где больше 10 тыс. человек противостояли ОМОНу, ЧОПу и компании «Башсода» в попытке не допустить разработки шихана содовой компанией.
В фильме подробно рассказывается, как возник конфликт вокруг Куштау, что происходило 15 августа, рассматривается реакция на протесты башкирских властей и выясняется, кто разгонял лагерь протестующих. Дана также позиция сотрудников «БСК» и объяснение, зачем компании был так нужен шихан Куштау.
Несколько дней назад было объявлено, что «Башкирская содовая компания» не будет разрабатывать шихан, также он получил статус природного памятника. После этого глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией.
До этого жители Башкирии долго протестовали против разработки шихана. Они разбили палаточный лагерь, мешая работам. 15 августа лагерь разгромили силовики, они применили дубинки, газ и светошумовые гранаты, около 70 активистов задержали. Однако на следующий день у демонстрантов получилось отбить лагерь обратно: на новый митинг против разработки шихана приехали тысячи людей из всей Башкирии. Протестующих поддержали известные люди, например Максим Галкин.
В конце июня Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера RTVI. Он заявил, что будет воплощать на канале «экспериментальные идеи и новые формы, которыми всегда славился».