Сергей Шнуров выпустил фильм про протесты на шихане Куштау

Сергей Шнуров и телеканал RTVI выпустили документальный фильм «Победа под Куштау», рассказывающий о том, как экоактивисты отстаивали шихан. Посмотреть ленту можно на ютьюбе.

Фильм-расследование по заданию Шнурова снял корреспондент RTVI Сергей Морозов. Он провел два дня в гуще башкирских протестов, где больше 10 тыс. человек противостояли ОМОНу, ЧОПу и компании «Башсода» в попытке не допустить разработки шихана содовой компанией.

В фильме подробно рассказывается, как возник конфликт вокруг Куштау, что происходило 15 августа, рассматривается реакция на протесты башкирских властей и выясняется, кто разгонял лагерь протестующих. Дана также позиция сотрудников «БСК» и объяснение, зачем компании был так нужен шихан Куштау.