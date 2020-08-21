перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
kremlin.ru Лукашенко обвинил США в белорусских протестах. И пообещал «решить проблему в ближайшие дни»
Лукашенко обвинил США в белорусских протестах. И пообещал «решить проблему в ближайшие дни» 15:50
Главврач омской больницы назвал диагноз Алексея Навального 15:10
Шихан Куштау получит статус природного памятника. Ископаемые на нем добывать не будут 14:50
Надежда Толоконникова рассказала, что ей угрожают уголовным делом 14:34
Мрачный загадочный мир в клипе «Ohms» от Deftones 14:25
Википедия Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер могут сняться в новом фильме Ридли Скотта
Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер могут сняться в новом фильме Ридли Скотта 12:39
От усталости к спокойствию: «Комсомольск» выпустил альбом «Ближний свет» 12:17
Фаррелл Уильямс и Jay Z выпустили клип на трек «Entrepreneur» 12:04
В Тель-Авиве появился плавучий кинотеатр 11:18
В России за сутки выявили 4870 случаев коронавируса 11:02
Кира Ярмыш/Twitter Директор ФБК: транспортная полиция рассказала, что Навального отравили смертельно опасным ядом
Директор ФБК: транспортная полиция рассказала, что Навального отравили смертельно опасным ядом 10:41
«Neon»: послушайте новый альбом электронщиков Erasure 10:29
Омские врачи не дают разрешения на транспортировку Алексея Навального 9:59
The Killers выпустили новый альбом «Imploding the Mirage» 9:56
AFP: ночью из Германии в Омск прилетит медицинский самолет для Навального 3:59
Collider/YouTube Режиссер «Призраков дома на холме» экранизирует комиксы Пэта Миллса
Режиссер «Призраков дома на холме» экранизирует комиксы Пэта Миллса 3:12
Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме про Флэша 2:46
Франция, Германия и Великобритания — о госпитализации Навального 1:36
Платформа «Голос»: на выборах в Беларуси фальсификации были на каждом третьем участке 0:25
Россия возобновит международные полеты еще из трех городов Вчера в 23:39
Отключить рекламу

Шихан Куштау получит статус природного памятника. Ископаемые на нем добывать не будут

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:50

Башкирский шихан Куштау получит статус природного памятника. Об этом сообщает РИА «Новости».

О решении наделить Куштау новым статусом сообщил глава республики Радий Хабиров. Башкирская содовая компания разрабатывать шихан не будет.

«У меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдете решение — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемый территории. История с Куштау закрыта. Разработка ее невозможна», — подчеркнул он на встрече с защитниками горы.

Башкирская содовая компания ранее получила право на разработку шихана и добычу известняка на нем до августа 2039 года. Компания собиралась начать работу по добыче ископаемых в ближайшие несколько лет, а в августе на горе начали вырубать лес.

Активисты считают, что работы противозаконны, а вырубка леса и добыча известняка могут привести к уничтожению шихана. Кроме того, может быть нарушена среда редких и исчезающих видов.

15 августа лагерь защитников Куштау разгромили силовики, они применили дубинки, газ и светошумовые гранаты, нескольких протестующих избили. Задержали около 70 активистов. Однако на следующий день у демонстрантов получилось отбить лагерь обратно: на новый митинг против разработки шихана приехали тысячи людей со всей Башкирии. Протестующих поддержали и известные люди — например, Максим Галкин.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее допускал выкуп контрольного пакета акций БСК и сообщил, что пытается найти компромисс с протестующими против разработки шихана.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
хип-хоп
Тима Белорусских
Бодрый ретродэнс и чувственный пацанский речитатив
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
поп
«Будь с Городом!»: Елка, Муся Тотибадзе, IOWA, «Марсель» (онлайн-трансляция)
Благотворительный онлайн с годной поп-музыкой
документальный
Banksy
Исследование творчества Бэнкси и мира, который его породил

Другие материалы по темам

Теги
АО "Каустик"
РИА Новости
Люди
Максим Галкин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить