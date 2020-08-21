Шихан Куштау получит статус природного памятника. Ископаемые на нем добывать не будут

«У меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдете решение — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемый территории. История с Куштау закрыта. Разработка ее невозможна », — подчеркнул он на встрече с защитниками горы.

О решении наделить Куштау новым статусом сообщил глава республики Радий Хабиров. Башкирская содовая компания разрабатывать шихан не будет.

Башкирская содовая компания ранее получила право на разработку шихана и добычу известняка на нем до августа 2039 года. Компания собиралась начать работу по добыче ископаемых в ближайшие несколько лет, а в августе на горе начали вырубать лес.

Активисты считают, что работы противозаконны, а вырубка леса и добыча известняка могут привести к уничтожению шихана. Кроме того, может быть нарушена среда редких и исчезающих видов.

15 августа лагерь защитников Куштау разгромили силовики, они применили дубинки, газ и светошумовые гранаты, нескольких протестующих избили. Задержали около 70 активистов. Однако на следующий день у демонстрантов получилось отбить лагерь обратно: на новый митинг против разработки шихана приехали тысячи людей со всей Башкирии. Протестующих поддержали и известные люди — например, Максим Галкин.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее допускал выкуп контрольного пакета акций БСК и сообщил, что пытается найти компромисс с протестующими против разработки шихана.