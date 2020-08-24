Глава Башкирии попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией

Глава Башкирии Радий Хабиров направил обращение в Министерство природных ресурсов и экологии с просьбой признать шихан Куштау особо охраняемой территорией. Документ опубликовал РБК.

В обращении отмечается, что шихан Куштау, как и другие два шихана Тратау и Юрактау, — это памятник природы регионального значения.

В Минприроды заявили, что сами не раз предлагали главе республики создать особо охраняемую территорию на всех трех шиханах.

Ранее «Башкирская содовая компания» получила право на разработку шихана и добычу известняка на нем до 2039 года. Компания собиралась начать работу по добыче ископаемых в ближайшие несколько лет, а в августе на горе начали вырубать лес.

Жители Башкирии стали протестовать: они разбили палаточный лагерь на шихане, мешая работам. 15 августа лагерь разгромили силовики, они применили дубинки, газ и светошумовые гранаты, около 70 активистов задержали. Однако на следующий день у демонстрантов получилось отбить лагерь обратно: на новый митинг против разработки шихана приехали тысячи людей со всей Башкирии. Протестующих поддержали и известные люди — например, Максим Галкин.

Несколько дней назад объявили, что «Башкирская содовая компания» не будет разрабатывать шихан, также он получил статус природного памятника.