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Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера RTVI

Илья Голубев
Сегодня в 0:08

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров занял должность генерального продюсера телеканала RTVI. Об этом в эфире сообщил ведущий RTVI Гарри Княгницкий, позже информацию подтвердил сам музыкант.

«Что я могу гарантировать как своим поклонникам, так и постоянным зрителям RTVI? Первое. Я, как и прежде, буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента. Теперь уже и для канала. Второе. Те экспериментальные идеи и новые формы, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться. Третье. Спасибо за доверие, мы многое сможем вместе», — заявил Сергей Шнуров.

Эту должность ему предложил американский предприниматель Микаель Исраелян, который купил контрольный пакет телеканала в декабре. Шнуров займется проектами телеканала, не связанными с новостями.

«Вместе с командой канала он займется главной задачей RTVI— объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт», — заявил ведущий RTVI Гарри Княгницкий.

Утверждение Сергея Шнурова на должность генерального продюсера RTVI — завершение работы над реформированием команды топ-менеджеров телеканала. Несколько дней назад пост главного редактора покинул Алексей Пивоваров — эту должность в RTVI упразднили, теперь развлекательным и информационным направлениями займутся новые продюсеры.

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