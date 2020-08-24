Омские врачи заявили, что не выявляли у Навального ингибиторов холинэстеразы

В ходе обследования в Омске Алексея Навального проверяли на присутствие в его организме ингибиторов холинэстеразы. Однако эти вещества выявлены не были, заявил заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

«При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психоделиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы. Результат отрицательный», — цитирует слова Сабаева ТАСС.

Ранее врачи немецкой клиники «Шарите», куда Навального привезли на лечение, заявили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество еще не выявлено, проводятся исследования. Также врачи сообщили, что состояние политика серьезное, он все еще находится в коме, но острой угрозы жизни нет.

20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, и самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.

Омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно. 22 августа Навального все-таки доставили в берлинскую клинику «Шарите». По имеющейся сейчас информации, политик пока так и не вышел из комы.