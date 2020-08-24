Ангела Меркель призвала Россию найти виновных в отравлении Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвали российские власти найти и наказать виновных в отравлении Алексея Навального. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте германского правительства.

В нем отмечается, что, согласно данным немецкой клиники «Шарите», клинические исследования указывают на отравление оппозиционера.

«Принимая во внимание выдающуюся роль господина Навального в оппозиционной политике в России, власти должны расследовать это преступление до мельчайших деталей — и сделать это полностью прозрачно», — говорится в заявлении.

20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, и самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.

Омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно. 22 августа Навального все-таки доставили в берлинскую клинику «Шарите». Пока политик так и не вышел из комы.