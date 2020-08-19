Тихановская призвала европейских лидеров не признавать выборы в Беларуси

«Это происходит прямо сейчас в центре Европы», — обратила внимание Тихановская.

Тихановская назвала выборы сфальсифицированными, отметила отсутствие прозрачности при проведении голосования и заявила, что это привело к массовым протестам. Она также отметила, что в ходе сопротивления правительства, «судорожно цепляющегося за власть», пострадали люди, а два человека погибли.

Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать результаты президентских выборов в Беларуси. Она записала видеообращение на английском языке, которое опубликовал ютьюб-канал «Страна для жизни».

Тихановская попросила не признавать результатов таких выборов и напомнила, что инициировала создание Национального координационного совета, при помощи которого можно передать власть мирным путем. По словам Тихановской, совет объявит новые «честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей».

В заключение политик призвала глав государств Европы уважать принципы международного права, суверенитет Беларуси и выбор белорусского народа.

Ранее итоги президентских выборов, прошедших 9 августа и принесших победу Александру Лукашенко, отказались признавать Великобритания, Канада, Ирландия, Эстония, Литва и Латвия, а также Европарламент.

Спортсмены Беларуси также потребовали признать выборы президента недействительными. В противном случае они готовы отказаться от выступлений за национальную сборную.