TikTok заблокируют в США 15 сентября. Если американская компания не купит сервис

Президент США Дональд Трамп заявил, что Microsoft или любая другая компания из США должна приобрести у китайской ByteDance социальную сеть TikTok до 15 сентября. В противном случае работа TiKTok будет запрещена на территории страны.

Президент рассказал, как обсуждал TikTok с руководством Microsoft. «Я сказал, что из соображений безопасности эта [соцсеть] не может контролироваться Китаем — слишком большим, слишком экспансионистским», — сказал Трамп.

По мнению Трампа, «проще купить все, чем купить 30%». Он также считает, что часть денег от сделки должна быть перечислена американскому Министерству финансов.

Представители Microsoft продолжают вести переговоры с ByteDance, в том числе о контроле над соцсетью на территории США, Новой Зеландии, Австралии и Канады. В компании отмечают, что сделка Microsoft и ByteDance экономически выгодна США.

Ранее в сети появилась информация, что TikTok собирает слишком много личной информации своих пользователей. Из-за этого его, например, не раз блокировали индийские власти, у которых с Китаем в последнее время, как и у США, сложились напряженные отношения.