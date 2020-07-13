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На Таймыре ввели режим ЧС. Снова виноват «Норникель»

Илья Голубев
Сегодня в 10:11

В Красноярском крае в поселке Тухард ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как компания «Норильсктрансгаз» (принадлежит «Норникелю») пролила около 44 тонн авиационного керосина, сообщает пресс-служба местной администрации.

Уточняется, что из‑за разгерметизации трубопровода во время перекачки топливо попало в почву и безымянное озеро площадью 600 квадратных метров, хотя до протекающей неподалеку от места аварии реки Большая Хета оно не добралось. Сейчас разлив локализован, специалисты ликвидируют его последствия.

Топливо пролили накануне, изначально сообщалось об утечке 20 тонн керосина. Недавно — 29 мая — в Норильске на ТЭЦ-3, которую использует другая дочерняя компания «Норильского никеля», случилась еще одна авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале. Было возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей, хотя «Норникель» с этой оценкой не согласился.

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