Forbes составил рейтинг самых богатых TikTok-блогеров

Издание Forbes впервые составило рейтинг звезд TikTok с самыми большими доходами. В него попали блогеры, заработавшие с июня 2019 года по июнь 2020 года более миллиона долларов.

Лидером рейтинга стала 19-летняя американка Эддисон Рей Истерлинг, которая заработала около 5 млн долларов — две трети ее доходов ей обеспечило сотрудничество с Reebok и Daniel Wellington.

Второй в списке оказалась «королева TikTok» 16-летняя Чарли Д’Амелио, у которой самое большое количество подписчиков на платформе — 76,8 млн человек. За прошедший год девушка заработала порядка 4 млн долларов, по подсчетам Forbes.

Третье место в рейтинге заняла сестра Чарли — 18-летняя Дикси Д’Амелио, которая начала карьеру певицы благодаря своему блогу в TikTok. Первый сингл Дикси собрал более 2 млрд просмотров в TikTok, а за год начинающая певица заработала 2,9 млн долларов.

Кроме того, в рейтинг Forbes вошли певица Лорен Грей (2,6 млн долларов), Джош Ричардс (1,5 млн), Майкл Ле (1,2 млн) и Спенсер Икс (1,2 млн).

Социальная сеть TikTok может быть заблокирована в США. Это произойдет, по словам президента Дональда Трампа, если сервис не купит какая‑либо американская компания — с большой вероятностью ей станет Microsoft, которая уже давно ведет переговоры с владельцем TikTok ByteDance.

Ранее в сети появилась информация, что TikTok собирает слишком много личной информации своих пользователей. Из‑за этого его, например, не раз блокировали индийские власти, у которых с Китаем в последнее время, как и у США, сложились напряженные отношения.