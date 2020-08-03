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Microsoft обсудит с Трампом покупку TikTok

Илья Голубев
Сегодня в 18:07

Технологический гигант Microsoft обсудит с президентом США Дональдом Трампом возможную покупку китайской социальной сети TikTok, сообщает пресс-служба компании.

На днях Трамп объявил, что TikTok будет заблокирован на территории США из соображений национальной безопасности. Как оказалось, Microsoft вела с ByteDance (владелец TikTok) переговоры, в том числе о контроле над соцсетью на территории США, Новой Зеландии, Австралии и Канады. Итоги переговоров собирались подвести уже 15 сентября.

Представители Microsoft продолжают вести переговоры с ByteDance, но теперь они также вынуждены обсуждать сложившуюся ситуацию с администрацией президента США. В компании отмечают, что сделка Microsoft и ByteDance экономически выгодна США.

Ранее в сети появилась информация, что TikTok собирает слишком много личной информации своих пользователей. Из‑за этого его, например, не раз блокировали индийские власти, у которых с Китаем в последнее время, как и у США, сложились напряженные отношения.

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