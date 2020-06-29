Индия заблокировала 59 китайских приложений. В список попали TikTok, WeChat, Weibo и не только

Правительство Индии заблокировало на территории страны 59 мобильных приложений из опасений, что они следят за пользователями, пишет CNBC.

«Они [приложения] могут быть связаны с активностью, угрожающей независимости и целостности Индии, обороне Индии, безопасности государства и общественного порядка», — говорится в пресс-релизе Министерства информационных технологий Индии.

Среди запрещенных приложений оказались мессенджер WeChat, аналог сети микроблогов Twitter — Weibo и крайне популярная соцсеть TikTok. Как раз недавно в сети распространилась информация, что TikTok тайно собирает очень много данных своих пользователей, гораздо больше, чем могло бы понадобиться обычному видеосервису.

При этом тем же TikTok в Индии активно пользуются — почти 30% всех пользователей приложения (а их общее число перевалило за 2 млрд еще в конце апреля) живут именно там. В прошлом мае индийский суд запретил TikTok — но его разблокировали уже через две недели, так как разработчики успешно оспорили запрет.

Приложения были заблокированы на фоне разгорающегося конфликта между Индией и Китаем — в середине июня солдаты этих стран подрались на спорной территории бывшего индийского штата Кашмир, погибли как минимум 20 человек. Пока не известно, смогут ли государства разрешить свои разногласия.