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Индия заблокировала 59 китайских приложений. В список попали TikTok, WeChat, Weibo и не только

Илья Голубев
Сегодня в 23:04

Правительство Индии заблокировало на территории страны 59 мобильных приложений из опасений, что они следят за пользователями, пишет CNBC.

«Они [приложения] могут быть связаны с активностью, угрожающей независимости и целостности Индии, обороне Индии, безопасности государства и общественного порядка», — говорится в пресс-релизе Министерства информационных технологий Индии.

Среди запрещенных приложений оказались мессенджер WeChat, аналог сети микроблогов Twitter — Weibo и крайне популярная соцсеть TikTok. Как раз недавно в сети распространилась информация, что TikTok тайно собирает очень много данных своих пользователей, гораздо больше, чем могло бы понадобиться обычному видеосервису.

При этом тем же TikTok в Индии активно пользуются — почти 30% всех пользователей приложения (а их общее число перевалило за 2 млрд еще в конце апреля) живут именно там. В прошлом мае индийский суд запретил TikTok — но его разблокировали уже через две недели, так как разработчики успешно оспорили запрет.

Приложения были заблокированы на фоне разгорающегося конфликта между Индией и Китаем — в середине июня солдаты этих стран подрались на спорной территории бывшего индийского штата Кашмир, погибли как минимум 20 человек. Пока не известно, смогут ли государства разрешить свои разногласия.

Полный список заблокированных приложений.
Полный список заблокированных приложений.
© techcrunch.com
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