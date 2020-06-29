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TikTok обвинили в скрытом сборе информации о пользователях

Илья Голубев
Сегодня в 21:01

Мобильное приложение TikTok может собирать личные данные своих пользователей. Этой информацией поделился один из пользователей Reddit, на что обратил внимание блог «Код Дурова».

Пользователь Reddit с никнеймом Bangorlol представился программистом с 15-летним опытом работы и заявил, что соцсеть TikTok на самом деле собирает множество данных о своих пользователях.

В частности, утверждает Bangorlol, TikTok собирает подробную информацию о технических характеристиках устройства, информацию о сетевом подключении пользователя, список установленных приложений, наличие у пользователя прав администратора (рут-прав) и другие данные (в некоторых случаях даже GPS-координаты устройства).

При этом отслеживающие функции были тщательно скрыты разработчиками приложений TikTok для Android и iOS. Также приложение могло тайно скачать некий архив, открытие которого приводит к выполнению на устройстве некоего кода. На iOS TikTok подозрительно часто обращался к буферу обмена данными (впрочем, на днях разработчики сообщили, что отключат эту функцию).

Вывод неутешительный — устанавливать и использовать приложение TikTok небезопасно. Некоторые пользователи Reddit в комментариях к утверждению Bangorlol не смогли опровергнуть информацию о слежке, однако напомнили, что ей занимаются и другие приложение.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Недавно правительство Китая запретил регистрацию пользователей в другом ее видеосервисе — Xigua. Причиной наказания стали «вульгарный контент» и «отход от социалистических ценностей».

Тем не менее, TikTok все еще остается очень популярной соцсетью, а за апрель он только на покупках внутри приложения заработал 78 млн долларов — в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю соцсеть выбилась в мировые лидеры.

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