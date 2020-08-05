Гринпис обнаружил высокую концентрацию вредных веществ в водоемах Таймыра

Сотрудники российского отделения экологической организации Гринпис проверили пробы воды, дна и грунта в водоемах Таймыра, где недавно случился разлив нефтепродуктов — концентрация вредных веществ там значительно превышает установленные нормы, сообщает пресс-служба организации.

Так, например, в пробах воды нелегального сброса с хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики «Норникеля» нормы превышены минимум в 50 раз.

Также пробы брали в реках Пясина, Таловая и озере Пясино неподалеку от Норильска, в большинстве из них загрязнения нефтепродуктами обнаружено не было, что, впрочем, не означает, что последствия недавней аварии устранены — экологи не смогли добраться до наиболее пострадавших территорий из‑за противодействия властей и «Норникеля».

Гринпису, например, мешали выйти на воду, а когда членам организации удалось это сделать, на вертолете прилетели сотрудники правоохранительных органов и конфисковали у них топливо лодки. Кроме того, емкости с пробами несколько раз отказывались пропускать в аэропорту, а доставить их удалось только с очень долгими задержками от нескольких дней до нескольких недель, что также могло повлиять на результат анализа.

Теперь Гринпис требует продолжать расследование последствий экологической катастрофы на Таймыре, а о его результатах регулярно сообщать публично.

«Если спасать пострадавшие водные объекты, то и от других источников загрязнения тоже. Норильский комбинат — источник выбросов серы в атмосферу, которая уничтожает тундру вокруг города. А первое, что нужно сделать, — включить в план создание постоянной системы мониторинга воды и воздуха на озере Пясино. Кроме того, должна быть доступной и открытой информация, связанная с авариями и их воздействием на окружающую среду», — заявил изданию «Такие дела» директор по программам и экспертизе Гринписа Иван Блоков.

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале. Было возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей, хотя «Норникель» с этой оценкой не согласился. Уже в июле более 40 тонн авиационного керосина также на Таймыре пролила другая дочерняя компания «Норникеля».