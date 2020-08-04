В Петербурге художницу задержали за участие в «вульва-балете» в поддержку Юлии Цветковой

На Апахончич составлены два протокола. Первый — за нарушение правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) 17 июля во время «вульва-балета» у Мариинского театра (составители протокола назвали его «танцевальным перфоменсом [правильно — перформанс. — прим. ред.]».

Полиция Петербурга задержала художницу Дарью Апахончич за участие в июльской акции в поддержку активистки Юлии Цветковой , сообщает «Медиазона» со ссылкой на юристку «Апологии протеста» Варвару Михайлову.

Во втором протоколе Апахончич вменяют то же нарушение (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), но уже во время акции в поддержку сестер Хачатурян, которая прошла 15 июля (подробнее о самом деле вы можете прочитать здесь).

Юлия Цветкова, в поддержку которой выступила Апахончич, — ЛГБТ-активистка и художница, против которой сейчас заведены несколько дел за размещение в сети художественных изображений вульв и пропаганду ЛГБТ-семей среди несовершеннолетних. Ей также угрожают члены анти-ЛГБТ организации.