«Просто готовься к худшему»: «Пила против ЛГБТ» снова угрожает Юлии Цветковой убийством

ЛГБТК-активистка Юлия Цветкова опубликовала на свой странице в фейсбуке скрин пришедшего по электронной почте письма от группы «Пила против ЛГБТ». В письме представители организации угрожают активистке убийством и советуют не выходить из квартиры.

В частности, члены «Пилы против ЛГБТ» заявили о намерении плеснуть в лицо Цветковой серной кислотой. Авторы утверждают, что сделают это, потому что девушка не выполнила их запрет «по поводу расклейки листовок».

«Ты же любишь погулять, а мы любим за тобой, тварь, следить. Можешь, конечно, не выходить из квартиры до суда, возможно, это обезопасит тебя. Но мы не гарантируем тебе, на самом деле, безопасность в квартире», — написали члены «Пилы против ЛГБТ» в письме Цветковой.

Они также указали, что «все может быть», и посоветовали Цветковой опасаться «пожара, газа, нападения со взломом двери и выстрела из снайперки». По их мнению, Цветковой необходимо «готовиться к худшему».

Автор послания заявил, что недавно смотрел, находясь «на дежурстве», как «его друзья» пытают гомосексуала из Екатеринбурга, который, по его словам, признался в изнасиловании 14-летнего подростка. «Я думаю, скоро покажу тебе это видео, чтобы ты поняла, что в России нет места таким, как ты», — написано в письме «Пилы против ЛГБТ».

«Нет, серьезно, чего эти граждане добиваются… Не могу понять», — написала Цветкова в комментарии к посту.

Это не первый раз, когда «Пила против ЛГБТ» угрожает Цветковой убийством. В феврале представители организации просили перевести девушку из‑под домашнего ареста в колонию, а также требовали выкуп в 250 биткоинов за ее жизнь.

«Пила против ЛГБТ» и ранее отправляла сообщения с угрозами в отношении ЛГБТК-активистов, но ни одна из них не была приведена в исполнение — все заканчивалось шантажом и общественной оглаской. С «Пилой» ассоциировали убийство петербургской активистки Елены Григорьевой, но сообщество не объявляло о начале преследования Григорьевой и ничего не заявляло после ее смерти. СК России назвал убийство Григорьевой «бытовым конфликтом».

В начале июля на Цветкову завели третье дело о пропаганде гомосексуализма — за картинку, которую девушка опубликовала в рамках флешмоба «Да, выберу».

Ранее Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии за художественные изображения вульв, опубликованные в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела.