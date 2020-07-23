перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Космобол, телепортация и спасение мира в трейлере российской фантастики «Вратарь галактики» 13:15
Памфилова объяснила результаты опроса ЦИК о многодневном голосовании атакой ботов 12:45
«Просто готовься к худшему»: «Пила против ЛГБТ» снова угрожает Юлии Цветковой убийством 12:42
В России за сутки выявили 5848 случаев коронавируса 12:13
Christian Wiediger/Unsplash В супермаркетах «Перекресток» начали появляться рестораны «Макдоналдс»
В супермаркетах «Перекресток» начали появляться рестораны «Макдоналдс» 11:57
CCA и основатели «Сигмы» создали новое медиа о современной культуре EastEast 11:35
Дессинатор и сборщик черешни: эксперты назвали самые необычные вакансии июля 10:41
Велопрокат в Москве стал популярнее в два раза за месяц 10:25
ВОЗ: вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года 10:05
China Xinhua News/Twitter Китай впервые запустил межпланетную станцию к Марсу
Китай впервые запустил межпланетную станцию к Марсу 9:21
На журналиста «Медиазоны» составили протокол о неповиновении полицейскому, который сломал ему руку 9:09
В Чикаго напали на похоронную процессию. Ранены 14 человек 4:00
Гигантские голуби из королевства Тонга вымерли из‑за действий человека 3:26
Первый регулярный рейс Crew Dragon на МКС состоится не раньше сентября 2:55
WikiImages/Pixabay Госдума приняла закон о патриотическом воспитании
Госдума приняла закон о патриотическом воспитании 1:58
Эдгар Райт снимет фильм о призраке актрисы немого кино 1:00
В приложении Facebook Messenger появилась разблокировка по Face ID или отпечатку пальца 0:09
Послушайте ранее неизвестную песню The Rolling Stones и Джимми Пейджа «Scarlet» Вчера в 23:08
Ученые из Германии устроят концерт, чтобы узнать, как распространяется коронавирус Вчера в 23:06
Kavkaz Sila Games/Steam Российские разработчики выпустят «Симулятор бухания online»
Российские разработчики выпустят «Симулятор бухания online» Вчера в 22:46
Отключить рекламу

«Просто готовься к худшему»: «Пила против ЛГБТ» снова угрожает Юлии Цветковой убийством

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:42

ЛГБТК-активистка Юлия Цветкова опубликовала на свой странице в фейсбуке скрин пришедшего по электронной почте письма от группы «Пила против ЛГБТ». В письме представители организации угрожают активистке убийством и советуют не выходить из квартиры.

В частности, члены «Пилы против ЛГБТ» заявили о намерении плеснуть в лицо Цветковой серной кислотой. Авторы утверждают, что сделают это, потому что девушка не выполнила их запрет «по поводу расклейки листовок».

«Ты же любишь погулять, а мы любим за тобой, тварь, следить. Можешь, конечно, не выходить из квартиры до суда, возможно, это обезопасит тебя. Но мы не гарантируем тебе, на самом деле, безопасность в квартире», — написали члены «Пилы против ЛГБТ» в письме Цветковой.

Они также указали, что «все может быть», и посоветовали Цветковой опасаться «пожара, газа, нападения со взломом двери и выстрела из снайперки». По их мнению, Цветковой необходимо «готовиться к худшему».

Автор послания заявил, что недавно смотрел, находясь «на дежурстве», как «его друзья» пытают гомосексуала из Екатеринбурга, который, по его словам, признался в изнасиловании 14-летнего подростка. «Я думаю, скоро покажу тебе это видео, чтобы ты поняла, что в России нет места таким, как ты», — написано в письме «Пилы против ЛГБТ».

«Нет, серьезно, чего эти граждане добиваются… Не могу понять», — написала Цветкова в комментарии к посту.

Это не первый раз, когда «Пила против ЛГБТ» угрожает Цветковой убийством. В феврале представители организации просили перевести девушку из‑под домашнего ареста в колонию, а также требовали выкуп в 250 биткоинов за ее жизнь.

«Пила против ЛГБТ» и ранее отправляла сообщения с угрозами в отношении ЛГБТК-активистов, но ни одна из них не была приведена в исполнение — все заканчивалось шантажом и общественной оглаской. С «Пилой» ассоциировали убийство петербургской активистки Елены Григорьевой, но сообщество не объявляло о начале преследования Григорьевой и ничего не заявляло после ее смерти. СК России назвал убийство Григорьевой «бытовым конфликтом».

В начале июля на Цветкову завели третье дело о пропаганде гомосексуализма — за картинку, которую девушка опубликовала в рамках флешмоба «Да, выберу».

Ранее Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии за художественные изображения вульв, опубликованные в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: «Нейромонах Феофан», Anacondaz
Парковка с «древнерусским» драм-н-бейсом и юмористическим рэп-роком
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
фотография
Сергей Пономарев: Москва. Великая пустота
Снимки карантинной Москвы от лауреата Пулитцеровской премии
рок
Ник Кейв (онлайн-трансляция)
Звезда пронзительного и сокрушительного мессианского арт-рока
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним

Другие материалы по темам

Теги
СКР
Люди
Юлия Цветкова
Елена Григорьева
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить