На ЛГБТК-активистку Юлию Цветкову завели уже третье дело о пропаганде гомосексуализма

На ЛГБТК-активистку Юлию Цветкову завели еще одно административное дело по статье о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Об этом активистка рассказала у себя в фейсбуке.

На этот раз поводом послужила картинка, которую Цветкова опубликовала в рамках флешмоба «Да, выберу». Тогда пользователи выкладывали рисунки с ЛГБТ-семьями как ответ на гомофобную рекламу поправок к Конституции от Федерального агентства новостей. Ее авторы намекали, что, если поправки не примут, в России легализуют однополые браки. Ролик заканчивался фразой: «Такую Россию ты выберешь?»

Цветкова так прокомментировала новое дело против нее: «Может ли это дело не дойти до суда? Сомневаюсь. Мои прогнозы, что копать будут и накопают все, что хотят. Пока это работает именно так. О чем это говорит? О том, что от меня не отстали? О том, что страна гомофобна? О том, что снаряд может трижды ударить в одно место? О том, что все это не OK? Зачем проговаривать очевидное?»

Это уже третий протокол по статье о пропаганде гомосексуализма, который составили на Цветкову. В начале июля дело завели из‑за картинки с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи», а в прошлом году — из‑за содержания личной страницы активистки в «ВКонтакте» и пабликах «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре, 18+». Один штраф в 50 тыс. рублей ей уже выписали, теперь ей грозит еще два аналогичных.

Недавно Юлии Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии за художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела. В апреле художница стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство». При этом еще с ноября прошлого года она находилась под домашним арестом, в марте 2020 года суд отпустил ее под подписку о невыезде.