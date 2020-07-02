На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составили новый протокол о пропаганде гомосексуализма несовершеннолетним. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на активистку.

По данным полиции, активистка разместила в паблике «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре, 18+» картинку с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

В материалах протокола указывается, что такой пост содержит «материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, а также информацию, направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающих интерес к таким отношениям».

Кроме того, ФСБ передало полиции Комсомольска-на-Амуре данные об «установлении личности» администратора группы «Цвет», где Цветкова выкладывала свои творческие работы.

Юлии Цветковой грозит уже второй штраф на 50 тыс. рублей. Предыдущий штраф был выписан в декабре 2019 года из‑за содержания личной страницы активистки в «ВКонтакте» и пабликах «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре, 18+».

Недавно Юлии Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии за художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела. В апреле художница стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство». При этом еще с ноября прошлого года она находилась под домашним арестом, в марте 2020 года суд отпустил ее под подписку о невыезде.