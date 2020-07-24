В Петербурге с 27 июля откроются музеи, рестораны и торговые центры

С 27 июля в Петербурге возобновят работу торговые центры, музеи, рестораны и фитнес-центры. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов, пишет «Фонтанка». Также в этот день откроются аквапарки, бассейны и турагентства , а в парках вновь разрешат торговлю.

Всем объектам нужно соблюдать меры безопасности: иметь достаточное количество антисептиков, проверять ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Начать работу смогут только те бассейны, фитнес-центры, магазины и компании сферы услуг, которые находятся в отдельном помещении. Работа в фойе, коридорах и атриумах по-прежнему запрещена.

Детские сады перейдут в обычный режим работы (сейчас открыты только дежурные группы). При регистрации браков смогут присутствовать группы до 30 человек. Однако массовые мероприятия останутся под запретом до 16 августа.

В Петербурге карантинные меры начали снимать с начала июня. 8 июня в городе заработали некоторые непродовольственные магазины, 15 июня — прачечные, химчистки и другие организации сферы услуг, а 29 июня открылись летние веранды кафе и маникюрные салоны.

20 июля управляющий партнер Fort Group Максим Левченко призвал губернатора взять на себя «мужскую ответственность» и открыть ТЦ, которые остаются без работы уже четыре месяца. На следующий день Беглов поручил решить этот вопрос.