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В Петербурге с 8 июня откроются непродовольственные магазины

Илья Голубев
Вчера в 22:07

Власти Петербурга разрешили непродовольственным магазинам снова принимать покупателей с 8 июня — но с некоторыми ограничениями. Соответствующие изменения в постановление о мерах противодействия пандемии коронавируса внес губернатор города Александр Беглов.

Открыться можно будет всем магазинам площадью менее 400 квадратных метров, если они расположены не в торговых центрах и имеют отдельный вход для посетителей. Покупатели обязаны соблюдать социальную дистанцию, а в магазинах одежды обязательны закрытые примерочные.

Смогут снова работать и автосалоны, но только по предварительной записи посетителей. В салонах нельзя будет находиться более десяти покупателям одновременно, а машины после каждой тестовой поездки и перед продажей необходимо дезинфицировать. Также по предварительной записи можно работать и застройщикам.

За прошедшие сутки в России выявили 8726 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране уже 449 834 заразившихся, из них 17 822 зарегистрированы в Петербурге.

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