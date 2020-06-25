С 29 июня в Петербурге откроются летние кафе и маникюрные салоны

Губернатор Петербурга Александр Беглов разъяснил, на каких условиях смогут открыться летние кафе, парки и маникюрные салоны. Соответствующие изменения он внес в постановление городского правительства.

Кафе с летними верандами заработают 29 июня. Им нужно будет получить специальный QR-код, который подтвердит готовность выполнять стандарты безопасности. За QR-кодом заведениям нужно обратиться в «Центр развития и поддержки предпринимательства». Столики на летних верандах должны быть на расстоянии 1,5 метров друг от друга, а сотрудникам нужно носить маски и перчатки.

Салоны маникюра и педикюра также откроются 29 июня. В них можно будет попасть только по предварительной записи, а их сотрудники также должны соблюдать все установленные меры безопасности.

Кроме того, 29 июня возобновится регистрация брака (но с дезинфекцией помещений и в присутствии не более 10 человек), вновь можно будет оказывать социально-психологические и социально-педагогические услуги.

А днем ранее, 28 июня, петербуржцы смогут вернуться в парки, скверы и сады. Правда, аттракционы пока не будут работать, а все элементы благоустройства предписано ежедневно дезинфицировать.

В Петербурге начали снимать антикоронавирусные ограничения с начала месяца. 8 июня там заработали непродовольственные магазины, а с 15-го — парикмахерские, прачечные, химчистки, мастерские по ремонту обуви и другие организации сферы услуг.